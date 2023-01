di Ilaria Staffulani, Miur Istruzione, 30.1.2023.

Sino al 31 dicembre 2024 possono accedere direttamente al Tfa, ovvero ai percorsi di specializzazione su sostegno, senza sostenere le prove d’accesso, i candidati che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Requisito alternativo

La disposizione si riferisce sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato presso le scuole statali. Per rientrare tra gli aventi diritto, i candidati devono essere in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento, quindi per la classe di concorso/posto, cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione.

Ma l’abilitazione dovrebbe essere alternativa come requisito, e non tassativa. Lo spiega Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.

“Non serve l’abilitazione”

“Le perplessità sulla norma inserita nel decreto Pnrr che consentirà l’accesso riservato ai corsi di specializzazione sul sostegno di chi vanta tre annualità di esperienza specifica – riferisce Pittoni – derivano dal fatto che la sua lettura porta a pensare che i requisiti del possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento debbano essere posseduti entrambi, mentre per logica e continuità con la normativa precedente chi voglia specializzarsi sul sostegno e già lavora da almeno tre anni degli ultimi cinque nel settore, basta sia in possesso o dell’abilitazione o del titolo di studio valido“.

“Per porre rimedio alla svista verificatasi nella fase di trascrizione della proposta, che si configura quindi come semplice errore materiale, presenteremo nel primo provvedimento utile un emendamento correttivo chiarificatore della reale intenzione del legislatore, così da fugare ogni dubbio interpretativo“, annuncia il senatore.

Il percorso

Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un percorso di formazione destinato a coloro che desiderano diventare insegnanti nella scuola pubblica italiana. Il TFA consente ai candidati di acquisire le competenze necessarie per insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il TFA è composto da un percorso di formazione teorica e pratica che comprende corsi universitari, stage e tirocini. Il percorso ha una durata variabile, ma in genere dura due anni.

I requisiti

Per partecipare al TFA, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Essere in possesso di un diploma di laurea o di un titolo equivalente

Aver superato una prova di accesso

Nota: È importante verificare i requisiti e le scadenze per partecipare al TFA presso l’università o l’ente formativo prescelti, poiché possono variare a seconda delle istituzioni.

I requisiti di accesso per la scuola primaria e di infanzia sono:

Diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002;

Diploma magistrale psicopedagogico o linguistico, conseguito entro il 2001/2002;

Laurea in Scienze della Formazione Primaria;

Titoli simili conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia.

I requisiti di accesso per le scuole medie e superiori sono:

Abilitazione all’insegnamento;

Laurea che permette di accedere a una specifica classe di concorso per l’insegnamento + 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche;

per l’insegnamento + 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche; Laurea che permette di accedere a una classe di concorso più 3 anni di servizio svolti negli 8 anni precedenti.

svolti negli 8 anni precedenti. Per quanto riguarda i diplomati ITP, fino al 2024/25 avranno bisogno del solo diploma tramite cui accedere alla classe di concorso. Successivamente occorrerà l’abilitazione per la specifica classe di concorso oppure la laurea e in aggiunta i 24 CFU.

