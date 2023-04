di Sergio De Napoli, Miur Istruzione, 25.4.2023.

La prima buona notizia per i candidati al TFA sostegno VIII ciclo è che è stata ampliata la platea dei possibili partecipanti al corso esentati dalle prove di accesso. Ma la questione non si esaurisce qui, considerato che il ministero ancora non si è espresso circa posti disponibili e quota riservata.

Formazione professionale

I candidati e gli aspiranti tali attendono di capire se il servizio (tre anni negli ultimi cinque), che può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni) debba essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa.

Altro tema riguarda la quota di accesso consentito, considerato che nella norma è previsto che “accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca”.

I precedenti

Il numero messo a disposizione dalle Università non sarà uguale per tutte, e dunque cresce l’attesa per conoscere i dettagli in merito.

Per i candidati con tre anni di servizio specifico sul grado di scuola per il quale si richiede di accedere si pone il tema dell’accesso almeno alla prova scritta, sulla falsa riga di quanto avvenuto finora.

Non viene meno l’esonero dalla prova preselettiva per aspiranti beneficiari legge 104/92, e candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo. Una circostanza quest’ultima che dovrà essere regolamentata al meglio dal bando.

La platea potenziale

Per quel che concerne gli aspiranti con servizio su sostegno, per il momento hanno avuto diretto accesso alla prova scritta. Si tratta di quei candidati che, nei dieci anni precedenti, possono vantare almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura.

E’ previsto l’esonero per tutti se le domande sono poche, ma si tratta di una circostanza che, considerata la platea di aspiranti potenziali, appare remota.

