TFA sostegno, chiarimenti sulle annualità specifiche

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 13.6.2023.

Come vi abbiamo scritto qualche giorno fa, è uscito il decreto per il nuovo ciclo del TFA sostegno. Oggi ritorniamo sull’argomento per sciogliere i dubbi (o almeno provarci) più comuni dei soggetti che potenzialmente sono interessati ad ottenere la specializzazione.

Come si calcolano le tre annualità specifiche?

Le regole sono le stesse dei concorsi. Un’annualità significa 180 giorni di servizio sul sostegno, oppure dal primo febbraio al termine delle attività didattiche più i giorni degli scrutinii. Queste condizioni devono essere rispettate entro i termini in cui si potranno presentare le domande per le singole università. Ciò significa che dovrebbe essere possibile considerare tra le annualità anche il presente anno scolastico.

Le tre annualità devono essere negli ultimi cinque anni, e quindi valgono i seguenti anni: 2022/23, 2021/22, 2020/21, 2019/20, 2018/19.

Gli anni devono essere svolti tutti nello stesso grado di scuola?

Sul punto la normativa non chiarisce se devono essere svolti sullo stesso grado di scuola, per cui bisognerà leggere il bando delle singole università. Molto probabilmente le università chiederanno che gli anni specifichi siano svolti nel grado di scuola per cui si chiede l’accesso. I sindacati hanno chiesto chiarimenti al ministero sul punto. Non penso che ci sarà una risposta.

