TFA sostegno e corsi INDIRE, i requisiti

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 12.5.2025.

Quali sono i requisiti per partecipare al TFA sostegno e al percorso INDIRE? Titoli di accesso, servizio, titolo estero.

Per diventare docente specializzato sul sostegno, l’anno 2025 offre diverse opportunità: il X ciclo affidato ordinariamente alle università e i percorsi attivati dall’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Il X ciclo TFA

In riscontro alla procedura prevista dal decreto del 2011, nell’anno accademico 2024/2025, sarà avviato il X percorso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno al quale possono partecipare gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di accesso.

Scuola dell’infanzia e primaria

• Laurea in scienze della formazione primaria

• Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002

Scuola secondaria primo e secondo grado

• Laurea magistrale

• Diploma di II livello AFAM

• Diploma per ITP

Percorsi INDIRE

In riscontro al decreto 71 del 2024, convertito in legge 106, l’INDIRE, esclusivamente fino al 31 dicembre del 2025, è autorizzato, in via straordinaria e transitoria, ad attivare autonomamente o in rete con l’università dei percorsi per conseguire il titolo di sostegno per gli aspiranti triennalisti o con specializzazione conseguita all’estero.

Requisiti docenti triennalisti

Secondo quando indicato dal decreto 75 del 2025 possono accedere ai percorsi di formazione sul sostegno, chi ha svolto, su posto di sostegno, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo nei cinque anni precedenti sia nelle istituzioni scolastiche statali, sia nelle paritarie.

Validità del servizio

Per ogni anno scolastico ai fini del triennio, i docenti devono aver svolto almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali. Per la scuola dell’infanzia il termine delle lezioni è il30 giugno.

Requisiti specializzazione estero

Secondo quando previsto dal decreto 77 del 2025, possono Accedere ai percorsi di formazione sul sostegno, chi ha conseguito il titolo di specializzazione all’estero e abbiano presentato domanda di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, non abbiano ricevuto il riconoscimento, o abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento, oltre ad avere svolto almeno un anno di servizio nelle scuole italiane.

