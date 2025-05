La Tecnica della scuola, 14.5.2025.

Tfa Sostegno IX ciclo, ultime lezioni tra canti e balli. Le critiche: “4000 euro per un posto precario, cosa c’è da festeggiare?” Quando sarà pubblicato il prossimo bando?

In questi giorni si stanno concludendo le lezioni relative al Tfa Sostegno IX ciclo.Sui social, in particolare TikTok, proliferano video in cui si vedono i futuri specializzati sul sostegno che festeggiano, alcuni addirittura ballando e cantando. Non mancano le critiche.

Un video in particolare mostra gli studenti che festeggiano tutti insieme mangiando e ballando mentre dentro l’ateneo c’è una banda con tanto di fisarmonica e tamburelli. In video dell’anno scorso, relativi all’VIII ciclo, si vedono altre scene da altre università, in cui gli specializzandi ballano balli di gruppo, fanno il trenino, stappano spumante, bevono spritz.

Le reazioni

Sotto uno di questi video i commenti si sono scatenati, criticando questi gesti:

“Tutti futuri insegnanti di sostegno, che verranno ad intasare le graduatorie su per poi scendere giù dopo un anno. La maggior parte delle quali non frega nulla dei ragazzi, ma solo l’abilitazione per il ruolo infatti poi si passa su materia”.

“Ma tutta questa gente che vuole il posto fisso e paga 4000€ per avere forse un posto precario davvero ha voglia di festeggiare????”.

“La scuola è diventata una barzelletta”.

“4 mila euro per rimanere disoccupati, e so pure felici!”.

Altri, invece, credono che si tratti di semplici manifestazioni di gioia che non fanno male a nessuno:

“Ma veramente c’è gente che ha il coraggio di commentare guardando la felicità, l’allegria e la spensieratezza di chi ha finalmente terminato un percorso di studi impegnativo?”

“La felicità, quando è autentica e condivisa, non è mai un’offesa: è un diritto, una necessità dell’anima. La festa non sminuisce la fatica, la onora. La musica non cancella il dolore, lo sublima. E se c’è qualcosa che il nostro mestiere dovrebbe insegnarci, è proprio il valore di un sorriso sincero, di un abbraccio, di una risata liberatoria. A chi non riesce a vedere tutto questo, auguro solo di trovare prima o poi un motivo per cantare”.

“Belli, bravi, cosí li vogliamo gli insegnanti di sostegno, allegri, sorridenti e divertenti”.

Tfa Sostegno, quando sarà pubblicato il bando?

Tfa Sostegno, quando sarà pubblicato il bando? Si attende il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno X ciclo per l’anno accademico 2024/2025.

Come riporta Anief, il TFA sostegno X ciclo è confermato e prenderà il via nella primavera di quest’anno, quindi, si suppone, entro giugno. Ad annunciarlo è stato direttamente il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in occasione di chiarimenti circa i percorsi di specializzazione per il sostegno.

