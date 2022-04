TFA sostegno VII ciclo, il Bando dell’Università di Padova

Il Ministero con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 333 del 31-3-2022 – Attivazione del VII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico, ha autorizzato i bandi al TFA Sostegno VII ciclo, al fine di conseguire la specializzazione su sostegno. La data della prova preselettiva decisa a livello nazionale è stata fissata dal 24 al 27 maggio, mentre le date delle prove scritte e orali sono decise dalle singole Università, . E’ iniziata la pubblicazione dei bandi delle Università.

Pubblichiamo di seguito il bando dell’Università degli studi di Padova approvato con Decreto Rettorale n. 1536 del 14 aprile 2022 che prevede complessivamente 470 posti nonché lele istruzioni per la presentazione della domanda, per il pagamento per la prova preselettiva e il costo totale delle tasse per chi frequenterà il corso.

Presentazione delle domande

La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione, alla compilazione esclusivamente on-line della domanda di preiscrizione (non va consegnata, né spedita) disponibile collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it secondo i termini di preiscrizione previsti: dalla pubblicazione del presente Bando ed entro le ore 12:00 del 2 maggio 2022.

Se in possesso dei relativi titoli di ammissione di cui all’art. 2, è possibile preiscriversi a più Corsi, ripetendo la procedura di preiscrizione per ogni grado di scuola versando il contributo di preiscrizione di 101,00 Euro per ogni Corso. Il contributo di preiscrizione non è rimborsabile in nessun caso.

Chi risulterà in posizione utile in più graduatorie dovrà comunque optare per l’iscrizione a un solo Corso.

I posti

Questi nel dettaglio la suddivisione dei posti: