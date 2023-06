TFA Sostegno VIII ciclo: 35% posti riservati

di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 31.5.2023.

Oltre al decreto relativo alle date in cui si terranno le prove preselettive, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 691 del 29-05-2023, con il quale è stato stabilito che per l’accesso all’ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti aventi almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento..

Il Decreto non indica però quali saranno le modalità di selezione degli aspiranti che rientreranno in questo 35% di posti disponibili, si pena che sarà stilata una graduatoria ad hoc in base ai titoli posseduti, ma nulla ancora è certo.

