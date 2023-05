di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 25.5.2023.

l decreto 44 PA del 22 aprile 2023, in attesa che sia convertito in legge, ha modificato il decreto 36 convertito nella legge 79 del 2023, sull’accesso diretto al TFA per i docenti con tre anni di servizio sul sostegno.

Requisiti

Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024, la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione, ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Modifiche ai requisiti Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione, quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria. Accedono tutti i docenti in possesso dei tre anni di servizio? La norma prevede una percentuale di riserva dei posti che potrebbe aggirarsi intorno al 20% sul totale, tale riserva deve essere dichiarata con decreto del ministro dell’università di concerto con il ministro dell’università. Accesso diretto L’accesso diretto consente ai suddetti docenti, di non sostenere la prova preselettiva e di essere ammessi alle prove successive come avviene per i docenti che usufruiscono dei benefici della legge 104/92. Ammessi in soprannumero Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

