di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 26.5.2023.

Molti laureati e diplomati sono oramai nella spasmodica attesa di sapere quando usciranno i bandi per l’iscrizione alle prove di accesso per l’VIII ciclo del TFA Sostegno.

Indiscrezioni fuoriuscite dal Ministero dell’Università e della Ricerca fanno presagire il seguente calendario, riguardante le prove preselettive:

4 luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia;

5 luglio 2023 – Scuola Primaria;

6 luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado;

7 luglio 2023 – Scuola Secondaria di II grado;

Naturalmente nulla di ufficiale anche perché non è ancora uscito il Decreto di ripartizione dei posti e tantomeno sono usciti i bandi delle varie Università.

Certo se fossero veramente queste le date sarebbe un bel tour de force sia per gli aspiranti che per le Università, vedremo, quindi, come finirà.

