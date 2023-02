di Giuseppe de Tullio, InfoDocenti.it, 9.2.2023.

Secondo fonti ministeriali, a breve ci sarà la pubblicazione del decreto relativo al prossimo TFA sostegno.

Per quanto riguarda il numero dei posti, gli stessi dovrebbero aggirarsi intorno ai 40.000.

Verosimilmente i bandi universitari dovrebbero uscire verso la metà di aprile.

Ricordiamo che per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per poter accedere al TFA bisogna essere in regola con i crediti richiesti dal D.M. 259/2017 + i 24 cfu; mentre per infanzia e primaria bisogna avere il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o la laurea in scienze della formazione primaria.

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma .

TFA Sostegno VIII ciclo – Le ultime notizie

