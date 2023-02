di Sergio De Napoli, Miur Istruzione, 7.2.2023.

Il TFA sostegno VIII ciclo è ancora caratterizzato da diverse incertezze. In particolare, i candidati non sanno ancora quali saranno i requisiti richiesti per partecipare, né le Università che bandiranno il concorso per l’VIII ciclo. Conoscere nello specifico quali saranno le città presso le quali si svolgeranno le lezioni non è un dettaglio per chi deve organizzare un periodo importante della propria preparazione professionale e per chi deve fare delle scelte importanti a livello logistico.

TFA sostegno VIII ciclo

L’attesa è tutta per conoscere da parte delle Università la disponibilità ad organizzare il corso di specializzazione TFA sostegno VIII ciclo. Solo dopo che sarà terminata questa fase preparatoria, sarà possibile anche conoscere i posti a disposizione per singola Università.

Al momento non è possibile avere le idee chiare, ma una prima indicazione potrebbe arrivare dall’elenco delle Università che hanno già aderito lo scorso anno accademico al Tfa. Ma non è escluso che l’elenco possa variare, sia con l’aggiunta di alcune facoltà sia con il venir meno di altre.

Altro elemento che potrebbe variare, è sicuramente il numero di posti a disposizione rispetto a quelli banditi nei cicli precedenti, che dipenderà anche dal totale messo a disposizione del ministero.

Le Università che hanno partecipato al TFA sostegno VII ciclo

Per visionare l’elenco delle Università con i relativi posti a disposizione per il VII ciclo è necessario fare riferimento all’allegato A al DM n. 333 del 31 marzo 2022

In Campania hanno aderito l’Università degli Studi di Salerno e l’università Suor Orsola Benincasa, in Lombardia Bergamo, Milano Statale, Milano Bicocca e Milano Cattolica.

Ulteriori indicazioni sono fornite dai singoli siti web dedicati alla formazione del personale per le attività di sostegno. Su questi portali, è possibile trovare indicazioni più precise sull’avvio dei corsi, in modo da comprendere l’esatta ubicazione delle lezioni e le richieste a livello economico.

TFA sostegno VIII ciclo: le Università che bandiranno il corso, i posti disponibili e i costi

