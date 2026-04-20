TFA Sostegno XI ciclo al via

Obiettivo scuola, 19.4.2026.

Fabbisogno di 30.241 posti, nessuno per la secondaria di II grado. La Nota ai Rettori.

Con nota n. 4660 del 14 aprile 2026 inviata ai Rettori delle Università statali e non statali (escluse telematiche), il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha dato avvio ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2025/2026.

Con nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 25 marzo 2026, prot. 7496 (all.1), è stato comunicato il fabbisogno per l’avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno, riferiti all’attivazione dell’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2025/2026, per un totale di n. 30.241 posti.

Al riguardo, è riportato qui, di seguito, il fabbisogno suddiviso su base regionale per ogni ordine e grado.

Ritenuto necessario procedere all’organizzazione di un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, dunque, si chiede alle università di procedere all’inserimento nell’apposito link della Banca Dati RAD-SUA CdS, anche in convenzione tra più Atenei, delle proposte di attivazione dei corsi in parola, di cui ai DD. MM. n. 249/2010 e 30 settembre 2011, indicando il massimo del potenziale formativo, distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 8 febbraio 2019, prot. n. 92.

In considerazione del numero di idonei risultanti dal X ciclo del TFA è necessario che nell’elaborazione del piano di offerta formativa, ogni Ateneo tenga conto di eventuali idonei che, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del DM 92/19, potranno essere ammessi in soprannumeropresso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate.

Per l’inserimento delle proposte di attivazione, la Banca Dati sarà disponibile dal 23 aprile 2026 al 7 maggio 2026.

Nel ringraziare per la collaborazione si auspica un’ampia partecipazione degli Atenei nell’attivazione dei corsi in parola anche in un’ottica programmatoria volta a coprire il fabbisogno dei docenti specializzati sul sostegno didattico, con una corretta distribuzione a livello territoriale.

In particolare, si richiama l’attenzione sul dato numerico relativo al fabbisogno espresso per ciascun ordine e grado di istruzione, nonché sulla raccomandazione di evitare la formazione di docenti in assenza di un effettivo fabbisogno.

Si sottolinea, invece, l’opportunità di valutare attentamente la necessità formativa di docenti, soprattutto nelle Regioni del Nord Italia.

Pertanto, alla luce di tali esigenze formative, si invitano le istituzioni presenti sul territorio a tener conto di questi elementi nella pianificazione della propria offerta.

.

.

.

.

.

.

.

TFA Sostegno XI ciclo al via ultima modifica: da