TFA sostegno XI ciclo, scadenze e costi

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 30.6.2026.
TFA sostegno XI ciclo, online i primi bandi delle Università: i numeri del nuovo ciclo,
il calendario delle prove d’accesso, le Università e i posti.
Con la firma del decreto n. 926 del 26 giugno 2026 da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prende ufficialmente il via l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il provvedimento mira a contrastare la diffusa carenza di docenti specializzati nelle scuole italiane, autorizzando l’attivazione di percorsi formativi per ogni ordine e grado di istruzione.
I numeri del nuovo ciclo
Per l’anno accademico 2025/2026, il Ministero ha messo a disposizione un totale di 30.241 posti, distribuiti su base regionale in linea con il fabbisogno rilevato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione.
I posti sono così ripartiti tra i vari gradi:
- scuola dell’infanzia: 4.553
- scuola primaria: 11.698
- scuola secondaria di I grado: 4.842
- scuola secondaria di II grado: 9.148
Il calendario delle prove d’accesso
Gli aspiranti docenti di sostegno dovranno affrontare una selezione articolata in un test preselettivo, prove scritte o pratiche e un colloquio orale. Le date dei test preselettivi sono state fissate per la metà di luglio 2026, secondo il seguente calendario:
- 14 luglio 2026: prove per la scuola dell’infanzia;
- 15 luglio 2026: prove per la scuola primaria;
- 16 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di I grado;
- 17 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di II grado.
I percorsi formativi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.
Didattica online fino al 20%
Recependo le istanze delle Università, il decreto autorizza l’erogazione di una quota delle attività didattiche in modalità telematica, nel limite massimo del 20% del monte ore complessivo. Questa possibilità è limitata agli insegnamenti teorici: restano infatti rigorosamente in presenza sia le attività di laboratorio che il tirocinio.
Requisiti e frequenza
Per quanto riguarda la frequenza, il decreto conferma la soglia massima di assenze consentite del 20% per ciascun insegnamento, con l’obbligo di recuperare le ore non frequentate secondo le modalità stabilite dai docenti. Tuttavia, per i laboratori e il tirocinio vige l’obbligo di frequenza integrale.
I dettagli organizzativi specifici, inclusi i bandi per l’iscrizione, saranno gestiti autonomamente dai singoli Atenei. I candidati con titoli conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione previa valutazione della documentazione da parte delle commissioni universitarie competenti.
Le Università e i posti
In base all’allegato A al Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026, l’offerta formativa è distribuita tra le diverse università italiane.
L’analisi dei dati evidenzia una distribuzione geografica fortemente sbilanciata, con alcune regioni che concentrano migliaia di posti e altre che offrono opportunità sensibilmente più limitate.
I bandi delle Università
VENETO
Università degli studi di Verona – PAGINA
Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026
Università degli studi di Padova
ABRUZZO
Università degli studi L’Aquila – PAGINA
Università degli Studi Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”
Università degli Studi di Teramo – PAGINA
BASILICATA
Università degli Studi della Basilicata
CALABRIA
Università della Calabria – Cosenza – PAGINA – BANDO – iscrizioni dal 30/06/26 entro le ore 12.00 del 10/07/2026 – quota di partecipazione 135,75 €
Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Università degli studi di Reggio Calabria “Mediterranea” – PAGINA
Università degli studi di Catanzaro “Magna Grecia”
CAMPANIA
Università Suor Orsola Benincasa – PAGINA – BANDO – Iscrizioni a partire dal 30 giugno 2026 e non oltre le 12:00 del 9 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 4.100
Università degli studi di Salerno
EMILIA ROMAGNA
Università degli studi di Bologna – PAGINA –
Università degli studi di Ferrara
Università degli studi di Modena – Reggio Emilia – BANDO – iscrizioni dalle ore 9.30 del 2/07/2026 alle ore 13.30 del 10/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000
Università degli studi di Parma
FRIULI VENEZIA GIULIA
Università degli studi di Udine – PAGINA
Università degli Studi di Trieste – PAGINA – monitorare la pagina dopo il 2 luglio
LAZIO
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale – PAGINA – Domanda di ammissione per gli ordinari: dal 30/06/2026 alle ore 23:59 dell’8/07/2026 – Domanda di immatricolazione per i sovrannumerari dal 30/06/2026 alle ore 23:59 del 31/07/2026
Università studi internazionali di Roma-UNINT
Università “Campus Biomedico” di Roma – PAGINA – Il costo complessivo del corso di specializzazione sul sostegno è di € 3.200
Libera Università Maria SS. Assunta LUMSA – PAGINA – Sedi di Taranto e Roma
Università degli studi di Roma Tre – PAGINA
Università Europea di Roma – PAGINA
Università degli studi di Roma “Foro Italico” Roma 4 – PAGINA
Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200
Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026
Università degli studi di Roma Tor Vergata – PAGINA
Università degli studi della Tuscia (Viterbo e Rieti) – PAGINA – BANDO – Le iscrizioni saranno attive dalle ore 12:00 del 30 giugno 2026 e fino: alle ore 15:00 del 10 luglio 2026 per la scuola dell’Infanzia; alle ore 12:00 del 13 luglio 2026 per la scuola primaria; alle ore 12:00 del 14 luglio 2026 per la scuola secondaria di II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200
LIGURIA
Università degli studi di Genova
LOMBARDIA
Università degli studi di Milano Bicocca – PAGINA – BANDO – Iscrizioni dalle ore 12 del 2/07/2026 alle ore 12 del 9/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000
Università Cattolica del Sacro Cuore – PAGINA
Università degli Studi di Varese “Insubria” – PAGINA
Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200
Università degli studi di Bergamo – PAGINA
MARCHE
Università degli studi di Macerata – PAGINA
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”
MOLISE
Università degli Studi del Molise – PAGINA
PIEMONTE
Università degli studi di Torino – PAGINA
PUGLIA
Università degli studi di Bari – PAGINA
Università degli studi di Foggia – PAGINA
LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” – PAGINA – BANDO – La procedura telematica sarà resa disponibile a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2026 e dovrà avvenire, in relazione all’ordine e grado di scuola per cui si intende concorrere, entro i seguenti termini: per Scuola dell’Infanzia: entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2026, per Scuola Primaria: entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2026, per Scuola Secondaria di Primo Grado: entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2026, per Scuola Secondaria di Secondo Grado: entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 2.900
Università degli studi del Salento – PAGINA
SARDEGNA
Università degli studi di Cagliari
Università degli studi di Sassari – PAGINA – BANDO – Iscrizioni entro le ore 12:00 del 10/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.156
SICILIA
Università degli studi di Catania – PAGINA – BANDO – Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 09.07.2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.700
Università Enna Kore – PAGINA – BANDO – Domanda di partecipazione alle prove di ammissione entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 13 Luglio 2026 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, del 14 luglio alla ore 23:59 per la scuola secondaria II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.700
Università degli studi di Messina – PAGINA
Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026
Università degli studi di Palermo – PAGINA
TOSCANA
Università degli studi di Firenze – PAGINA
Università degli studi di Siena – PAGINA
Università degli studi di Pisa – PAGINA
TRENTINO ALTO ADIGE
Università degli studi di Trento – PAGINA – BANDO – Iscrizioni dalle ore 09.00 di mercoledì 1° luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 8 luglio 2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000
Libera Università di Bolzano – PAGINA
UMBRIA
Università degli studi di Perugia – BANDO – Iscrizioni entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 9 luglio 2026 – quota di partecipazione € 60 – tassa di iscrizione € 3.000
Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200
VENETO
Università degli studi di Verona – PAGINA
Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026
Università degli studi di Padova
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TFA sostegno XI ciclo, scadenze e costi ultima modifica: 2026-07-01T04:40:10+02:00 da