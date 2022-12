di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 4.12.2022.

In attesa che sia indetto l’VIII ciclo di specializzazione per docenti di sostegno, atteso per la primavera del 2023, molti aspiranti ci chiedono quali prove sono previste e quali argomenti sono da studiare e approfondire.

Prove previste

Le tre prove previste dalla normativa; una preselettiva, una scritta e una orale, sono organizzate autonomamente da ogni singola università riguardo agli ordini di scuola,:

Prova preselettiva

La prova preselettiva è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta. I suddetti quesiti sono strutturati in modo da verificare le competenze sui seguenti argomenti:

20 quesiti su lingua e comprensione dei testi in lingua italiana

15 quesiti sulla didattica in relazione all’ordine di scuola

5 quesiti sull’empatia e l’intelligenza emotiva

5 quesiti su creatività e pensiero divergente

15 quesiti sull’organizzazione e legislazione scolastica

Valutazione prova preselettiva

La valutazione delle prove preselettive prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 0,5 punti per ogni risposta corretta mentre non è prevista alcuna sottrazione di punti nel caso di risposte errate o non date.

Ammessi alla prova scritta

Saranno ammessi alla prova scritta:

un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede;

nella singola sede; coloro che nella prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;

coloro che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione abbiano:

sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso

superato più procedure e abbiano esercitato una scelta specifica per un ordine di scuola;

siano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Ammessi al colloquio finale

Al colloquio finale sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta con unpunteggio minimo di 21/30.

Argomenti da studiare

Alfine di poter accedere al corso universitario per conseguire la specializzazione sul sostegno è opportuno studiare i seguenti argomenti alfine di acquisite quelle competenze necessarie a superare la prova preselettiva.

analizzare dei testi letterari e/o poetici al fine di coglierne il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore;

al fine di coglierne il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore; analizzare il pensiero di pedagogisti, psicologi e sociologi su emozioni, sentimenti, empatia, intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente;

su emozioni, sentimenti, empatia, intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente; analizzare testi di metodologia didattica al fine di poter conoscere e adeguare le strategie al processo di crescita degli alunni disabili;

al fine di poter conoscere e adeguare le strategie al processo di crescita degli alunni disabili; conoscere le principali leggi relative all’organizzazione scolastica e al processo inclusivo degli alunni disabili.

