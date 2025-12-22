TFS o TFR scuola: scelta entro il 31 dicembre 2025

di Eduardo Cantone, Scuola in Forma, 21.12.2025.

TFS o TFR per docenti e ATA: ultima scadenza al 31 dicembre 2025 per l’opzione.

Differenze, requisiti e cosa conviene valutare.

Per docenti e personale ATA assunti prima del 2001 si avvicina una scadenza decisiva: il 31 dicembre 2025 è l’ultimo termine utile per scegliere il passaggio dal TFS al TFR. Dopo questa data non sarà più possibile esercitare l’opzione. La decisione non è formale, ma incide su diritti, modalità di calcolo e tempistiche di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Comprendere le differenze tra i due regimi è quindi essenziale per evitare scelte non coerenti con la propria posizione lavorativa. Nel settore scuola entrano in gioco anche componenti accessorie della retribuzione, che possono incidere sull’importo finale.

TFS o TFR nel comparto scuola: dipendenti pubblici e regimi di fine servizio

Per capire la differenza tra TFS e TFR è necessario distinguere tra dipendenti pubblici contrattualizzati e non contrattualizzati.

I dipendenti pubblici contrattualizzati hanno un rapporto di lavoro regolato dal Codice Civile e dal 1° gennaio 2001 sono automaticamente in regime di TFR ;

I dipendenti pubblici non contrattualizzati(forze dell'ordine, militari, vigili del fuoco, magistrati) restano invece in regime di TFS, anche se assunti dopo il 2001.

Nel comparto Scuola, docenti e ATA rientrano tra i dipendenti contrattualizzati. Chi è stato assunto prima del 2001 è in TFS, ma può esercitare l’opzione per il TFR entro il termine indicato. È consigliabile verificare il cedolino stipendiale, dove il regime risulta indicato come:

TFS

TFR

OPT (in caso di opzione già effettuata)

Opzione TFR, fondi pensione e cosa conviene valutare

Il passaggio da TFR a TFS non è mai consentito. Al contrario, il dipendente pubblico in regime TFS può optare per il TFR solo in caso di adesione a un fondo pensione. Nel comparto scuola il riferimento è il Fondo Espero. Con l’opzione:

il TFS maturato viene trasformato in TFR ;

; il trattamento segue le regole del TFR, in modo simile al settore privato.

Differenze principali tra TFS e TFR

Aspetto TFS TFR Metodo di calcolo Basato sull’ultima retribuzione Accantonamento annuale Componenti accessorie Limitate Più voci considerate Fondo pensione Non previsto Necessario per l’opzione Riscossione Tempi più lunghi Regole diverse

Nel comparto Scuola, un elemento rilevante è la Retribuzione Professionale Docenti, che non rientra nel TFS, ma viene invece conteggiata nel TFR. Questo aspetto può incidere sull’importo finale e rende la valutazione strettamente personale. In presenza di aumenti stipendiali futuri (rinnovi contrattuali o progressioni), può essere utile attendere prima di esercitare l’opzione.