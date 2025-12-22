TFS o TFR scuola: scelta entro il 31 dicembre 2025

di Eduardo Cantone, Scuola in Forma, 21.12.2025.
TFS o TFR per docenti e ATA: ultima scadenza al 31 dicembre 2025 per l’opzione.
Differenze, requisiti e cosa conviene valutare.
Per docenti e personale ATA assunti prima del 2001 si avvicina una scadenza decisiva: il 31 dicembre 2025 è l’ultimo termine utile per scegliere il passaggio dal TFS al TFR. Dopo questa data non sarà più possibile esercitare l’opzione. La decisione non è formale, ma incide su diritti, modalità di calcolo e tempistiche di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Comprendere le differenze tra i due regimi è quindi essenziale per evitare scelte non coerenti con la propria posizione lavorativa. Nel settore scuola entrano in gioco anche componenti accessorie della retribuzione, che possono incidere sull’importo finale.
TFS o TFR nel comparto scuola: dipendenti pubblici e regimi di fine servizio
Per capire la differenza tra TFS e TFR è necessario distinguere tra dipendenti pubblici contrattualizzati e non contrattualizzati.
- I dipendenti pubblici contrattualizzati hanno un rapporto di lavoro regolato dal Codice Civile e dal 1° gennaio 2001 sono automaticamente in regime di TFR;
- I dipendenti pubblici non contrattualizzati(forze dell’ordine, militari, vigili del fuoco, magistrati) restano invece in regime di TFS, anche se assunti dopo il 2001.
Nel comparto Scuola, docenti e ATA rientrano tra i dipendenti contrattualizzati. Chi è stato assunto prima del 2001 è in TFS, ma può esercitare l’opzione per il TFR entro il termine indicato. È consigliabile verificare il cedolino stipendiale, dove il regime risulta indicato come:
- TFS
- TFR
- OPT (in caso di opzione già effettuata)
Opzione TFR, fondi pensione e cosa conviene valutare
Il passaggio da TFR a TFS non è mai consentito. Al contrario, il dipendente pubblico in regime TFS può optare per il TFR solo in caso di adesione a un fondo pensione. Nel comparto scuola il riferimento è il Fondo Espero. Con l’opzione:
- il TFS maturato viene trasformato in TFR;
- il trattamento segue le regole del TFR, in modo simile al settore privato.
Differenze principali tra TFS e TFR
|
Aspetto
|
TFS
|
TFR
|
Metodo di calcolo
|
Basato sull’ultima retribuzione
|
Accantonamento annuale
|
Componenti accessorie
|
Limitate
|
Più voci considerate
|
Fondo pensione
|
Non previsto
|
Necessario per l’opzione
|
Riscossione
|
Tempi più lunghi
|
Regole diverse
Nel comparto Scuola, un elemento rilevante è la Retribuzione Professionale Docenti, che non rientra nel TFS, ma viene invece conteggiata nel TFR. Questo aspetto può incidere sull’importo finale e rende la valutazione strettamente personale. In presenza di aumenti stipendiali futuri (rinnovi contrattuali o progressioni), può essere utile attendere prima di esercitare l’opzione.
