di Silvia De Santis, La Tecnica della scuola, 26.9.2024.

I titoli esteri, nonostante le inchieste, sono ancora, nuovamente, in cattedra senza nessun controllo, ovvero con la R. Molti stanno così da almeno 2 anni! Vogliamo considerare serio il solo controllo circa la partecipazione a prove preselettive “estere”?

Rarissimi i provvedimenti di esclusione dalle GPS ADSS prima fascia per mancanza del titolo di accesso.

Mi chiedo, pertanto: dove sono finiti i tantissimi titoli falsi su sostegno scoperti dalle indagini? Tutti appesi solo al muro o magari utilizzati esclusivamente al Polo Sud?

Tutti validi quelli seduti in cattedra? non è fondamentale, per il bene della scuola, conoscere la verità, trascorse ormai settimane dalla presa servizio?

Ii titoli esteri “devono” arrivare a fine anno senza essere controllati, esattamente come accaduto lo scorso anno scolastico? Perché gli altri vengono controllati subito e loro no? Perché sono così “protetti”?

.

.

.

.

.

.

.

.

Titoli esteri di nuovo in cattedra, senza controllo

ultima modifica: da