Titoli Esteri? Si ritorna a lavorare, ma con riserva

di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 26.4.2023.

Il Decreto PA, emanato lo scorso 22 aprile, si occupa anche di titoli di abilitazione o specializzazione conseguiti all’estero. Lo fa dedicandovi ben 6 commi dell’articolo 5, quelli che vanno dal 13 al 19. L’O.M. 112 del 2020 ha previsto l’inserimento con riserva in prima fascia per coloro i quali avevano un titolo conseguito all’estero non ancora riconosciuto, non permettendo, di fatto, a questi di assumere incarichi di supplenza. Questa è stata una vera e propria doccia fredda, visto che nel precedente biennio di vigenza delle GPS i titoli conseguiti all’estero non ancora riconosciuti hanno permesso di lavorare ed entrare di ruolo a migliaia di docenti. Adesso il Governo fa una giravolta e cambia le carte in tavola, rendendo possibile a questi docenti di assumere incarichi di supplenza, ma ponendo delle condizioni.

Iniziamo con il comma 13, che prevede, per l’A.S. 2023/24, l’inserimento in un elenco aggiuntivo della prima fascia GPS per tutti coloro i quali sono già inseriti o si inseriranno con riserva di riconoscimento del titolo estero, sia esso di abilitazione che di specializzazione su sostegno.Questo fino ad effettivo riconoscimento del titolo estero, dopo il quale gli interessati saranno inseriti a pieno titolo.

Il comma 14 prevede la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato, per i soggetti inseriti negli elenchi aggiuntivi in attesa di riconoscimento di titolo estero, in subordine ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi.

Nel comma 15 si specifica che se il titolo estero sarà riconosciuto in corso di vigenza del contrattato, il docente proseguirà nel suo incarico sino al termine dello stesso. In caso contrario, se il riconoscimento del titolo subirà un diniego in corso di vigenza del contratto, questo sarà subito risolto.

La procedura per l’immissione in ruolo da GPS prevista dal comma 5 non sarà applicata a coloro i quali sono inseriti con titolo estero non ancora riconosciuto, questo lo prevede il comma 16.

Il comma 17 è molto interessante, perché prevede per coloro i quali sono inseriti in GPS sostegno prima fascia con riserva di riconoscimento titolo estero, di essere immessi in ruolo, con la medesima procedura prevista per gli aspiranti inseriti a pieno titolo. Non subito però, solo nell’anno scolastico successivo a quello del riconoscimento del titolo estero e solo per coloro i quali risultano, nell’anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno.

Infine, con il comma 18 si cerca di dare un’accelerata alle procedure di riconoscimento dei titoli esteri, tramite il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, di cui si avvarrà il MIM per un triennio, prevedendo una spesa di 1.460.000 euro l’anno. Questo fa comprendere quali dimensioni abbia assunto il fenomeno dei titoli conseguiti all’estero, per il cui riconoscimento non è più possibile affidarsi a procedure ordinarie.

I titoli esteri, sia essi di abilitazione che di specializzazione su sostegno, sono oramai molto diffusi ed è doveroso e necessario che il MIM dia delle risposte veloci e precisa sena più tergiversare, come è stato negli ultimi anni, costellati di lentezze burocratiche e ricorsi ai tribunali amministrativi. Si spera che nei prossimi mesi e anni questo fenomeno sia bene governato e risolto una volta per tutte e garantendo i diritti di tutti. Si ricorda che molti aspiranti docenti si sono rivolti all’estero per la carenza di possibilità di abilitazione all’insegnamento proposte dallo stato italiano, che non propone più procedure valide se non sparuti concorsi difficilissimi da superare.

.

.

.

.

.

.

.

Titoli Esteri? Si ritorna a lavorare, ma con riserva ultima modifica: da