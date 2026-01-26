Trasparenza e accesso agli atti a scuola: la guida

Informazione scuola, 25.1.2026.

Partecipazione e trasparenza a scuola: la guida al procedimento amministrativo 2026 e accesso agli atti.

La trasparenza non è più un semplice obbligo di pubblicazione su un sito web, ma il cuore pulsante del rapporto tra Istituzione Scolastica, famiglie e personale. Con l’adozione del nuovo Manuale di Gestione Documentale 2026 e l’integrazione dei flussi AgID, la partecipazione al procedimento amministrativo scolastico ha subito una trasformazione radicale.

In questa guida analizziamo come si esercita oggi il diritto di accesso, le differenze tra le varie tipologie di trasparenza e le responsabilità del Dirigente Scolastico e del DSGA.

1. Il diritto di partecipazione: oltre la semplice informazione

La partecipazione al procedimento amministrativo (ex Legge 241/90) permette agli interessati di “entrare” nelle decisioni della scuola prima che diventino definitive.

Comunicazione di avvio del procedimento: La scuola deve informare i soggetti su cui il provvedimento finale produrrà effetti diretti (es. procedimenti disciplinari, graduatorie interne).

La scuola deve informare i soggetti su cui il provvedimento finale produrrà effetti diretti (es. procedimenti disciplinari, graduatorie interne). Diritto di intervento: Ogni soggetto portatore di un interesse può presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare.

Ogni soggetto portatore di un interesse può presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. Preavviso di rigetto (Art. 10-bis):Prima di negare un’istanza (es. una richiesta di trasferimento o un permesso), la scuola deve inviare i motivi ostativi, concedendo 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

2. Le tre forme di accesso: tabella comparativa 2026

Molta confusione regna ancora tra accesso “tradizionale” e accesso “civico”. Ecco lo schema per non sbagliare:

Tipologia

di Accesso Fonte Normativa Chi può

richiederlo? Motivazione

Obbligatoria? Accesso Documentale Legge 241/1990 Solo chi ha un interesse

diretto e concreto SÌ (deve dimostrare il nesso) Accesso Civico Semplice D.Lgs. 33/2013 Chiunque NO (atti che la scuola DOVEVA pubblicare) Accesso Generalizzato (FOIA) D.Lgs. 97/2016 Chiunque NO (per favorire il controllo sociale sulla PA)

3. Trasparenza digitale: il manuale di gestione documentale

Entro il 2026, il 100% delle scuole deve aver adottato il nuovo sistema di conservazione digitale. Questo cambia il modo in cui i documenti vengono protocollati e resi accessibili.

Protocollo Informatico: Ogni documento deve essere classificato e fascicolato secondo le Linee Guida AgID.

Ogni documento deve essere classificato e fascicolato secondo le Linee Guida AgID. Responsabile della Trasparenza: Nella scuola, questa figura coincide solitamente con il Dirigente Scolastico, che risponde personalmente della mancata pubblicazione di dati in “Amministrazione Trasparente”.

Nella scuola, questa figura coincide solitamente con il Dirigente Scolastico, che risponde personalmente della mancata pubblicazione di dati in “Amministrazione Trasparente”. Il ruolo del DSGA:Il Direttore dei Servizi assicura la tenuta dei registri e la conformità tecnica degli atti pronti per l’ostensione.

4. Casi pratici: cosa si può (e cosa non si può) richiedere

La trasparenza incontra spesso il limite della Privacy (GDPR). Ecco i casi più frequenti nelle segreterie scolastiche:

Compiti in classe e Verbali: Un genitore può sempre accedere agli elaborati del proprio figlio e ai verbali del CdC (oscurando i dati degli altri alunni).

Un genitore può sempre accedere agli elaborati del proprio figlio e ai verbali del CdC (oscurando i dati degli altri alunni). Graduatorie e Punteggi: È lecito accedere ai dati dei controinteressati se necessario per tutelare i propri diritti in sede di ricorso.

È lecito accedere ai dati dei controinteressati se necessario per tutelare i propri diritti in sede di ricorso. Documenti sindacali:La trasparenza documentale non si applica agli atti interni della contrattazione, che seguono canali sindacali specifici (salvo per il personale direttamente coinvolto).

Nota operativa: l’istanza di accesso deve ricevere risposta entro 30 giorni. Il silenzio dell’amministrazione oltre questo termine equivale a un diniego (silenzio-rigetto), impugnabile davanti al tar o al difensore civico.

5. La “Trasparenza Reattiva” e il potere sostitutivo

In caso di inerzia della segreteria nel pubblicare atti obbligatori, l’utente può attivare l’accesso civico semplice. Se la scuola non risponde, il richiedente può rivolgersi al titolare del Potere Sostitutivo (solitamente il Dirigente dell’Ambito Territoriale – ex Provveditorato) che deve concludere il procedimento nel termine dimezzato.

Checklist operativa: gestione istanza di Accesso agli Atti (L. 241/90)

1. Ricezione e Verifica Preliminare

[ ] Verifica l’identità: Il richiedente è identificato (copia documento o firma digitale/SPID)?

Il richiedente è identificato (copia documento o firma digitale/SPID)? [ ] Analisi dell’interesse: L’istanza chiarisce l’interesse “diretto, concreto e attuale”? (Necessario solo per l’accesso documentale ex L. 241/90).

L’istanza chiarisce l’interesse “diretto, concreto e attuale”? (Necessario solo per l’accesso documentale ex L. 241/90). [ ]Protocollo immediato: L’istanza è stata protocollata in entrata? Da qui scattano i 30 giorni.

2. Individuazione dei Controinteressati

[ ] Esame del documento: Ci sono soggetti terzi i cui dati sono presenti nell’atto richiesto?

Ci sono soggetti terzi i cui dati sono presenti nell’atto richiesto? [ ] Comunicazione ai controinteressati: Hai inviato raccomandata A/R o PEC ai soggetti individuati informandoli del diritto di opposizione entro 10 giorni ?

Hai inviato raccomandata A/R o PEC ai soggetti individuati informandoli del diritto di opposizione entro ? [ ]Sospensione termini: Ricorda che la procedura è sospesa per il tempo concesso ai controinteressati per opporsi.

3. Esame delle Eccezioni (Limiti all’Accesso)

[ ] Segreto d’ufficio/Privacy: I dati sensibili non pertinenti sono stati oscurati?

I dati sensibili non pertinenti sono stati oscurati? [ ] Fase cautelare: L’atto è parte di un procedimento in corso non ancora concluso? (In tal caso l’accesso può essere differito).

L’atto è parte di un procedimento in corso non ancora concluso? (In tal caso l’accesso può essere differito). [ ]Documenti esclusi: L’atto rientra nelle categorie sottratte all’accesso dal Regolamento di Istituto?

4. Provvedimento Finale

[ ] Accoglimento: Hai specificato modalità, tempi e costi (diritti di segreteria/copia) per l’ostensione?

Hai specificato modalità, tempi e costi (diritti di segreteria/copia) per l’ostensione? [ ] Diniego o Differimento: Se rifiuti l’accesso, hai indicato la motivazione analitica e le modalità di ricorso (TAR o Difensore Civico)?

Se rifiuti l’accesso, hai indicato la e le modalità di ricorso (TAR o Difensore Civico)? [ ]Notifica: Il provvedimento è stato inviato via PEC al richiedente?

.

.

.

.

.

.

.

Trasparenza e accesso agli atti a scuola: la guida

ultima modifica: da