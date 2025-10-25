dal blog di Gianfranco Scialpi, 24.10.2025.

Tre anni di Governo Meloni. Un annuncio clamoroso: quasi 500 € ai docenti. Sarà vero?

La lettura attenta svela la realtà.

Tre anni di Governo Meloni. L’incremento stipendiale per i docenti

Tre anni di Governo Meloni. L’esecutivo inizia a tirare le somme, sperando che possano diventare un credito di fiducia fra due anni (elezioni politiche). A tale scopo pubblica un documento in pdf

Evidente il fine di depotenziare una certa stampa che invece mette in risalto le promesse non mantenute. Il maggiore flop è riscontrabile nella mancata abolizione della riforma Fornero sulle pensioni. Il sito pagellapolitica.it , si occupa da tredici anni di fact-checking e analisi dell’attualità politica, ha pubblicato un interessante articolo.

Tornando al resoconto governativo alla diapositiva 58 sono presentati le azioni sulla scuola definita “del merito“. Colpisce il dato sugli stipendi degli insegnanti (=incrementi contrattuali): 413 € al mese! Molti insegnanti hanno postato nei social media, evidenziando la loro incredulità e sgomento per la quota-pro capite

La lettura attenta svela la realtà

Le reazioni confermano quanto sia poco attento il lettore post-moderna che si focalizza sul dato emotivo. Pochi hanno notato “entro il 2027“. Occorre scrivere che questo elemento stride con la natura di un documento che intende presentare i risultati conseguiti nel triennio e non quelli ancora virtuali.

Infatti si legge in tuttolavoro24.it “Dietro la cifra annunciata si nasconde però un calcolo proiettato nel tempo e non un aumento già visibile nelle buste paga. I 413 euro lordi rappresentano infatti la somma teorica degli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali del comparto scuola, di cui solo uno (2019-2021) è stato firmato e applicato.

Gli altri due rinnovi – quello 2022-2024, ancora in trattativa all’ARAN, e quello 2025-2027, per cui il Governo ha stanziato fondi ma non ancora aperto il confronto – non sono stati firmati e, di conseguenza, non producono alcun effetto economico.

Solo al termine dell’intero percorso, presumibilmente nel 2027, gli stipendi dei lavoratori della scuola potrebbero arrivare a quell’incremento cumulato.”

Tre anni di Governo Meloni. L’incremento virtuale per i docenti

