La tredicesima insegnanti è la gratifica natalizia che arriva come ogni anno con lo stipendio di dicembre.

La tredicesima insegnanti è stata pagata giovedì 15 dicembre a coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato come è visibile nel cedolino NoiPa dello stipendio mensile pubblicato online. Lo stesso discorso vale per il personale Ata della scuola.

Non tutti però hanno ricevuto la tredicesima insegnanti e molti infatti dovranno attendere. Non solo, c’è da attendere anche per l’accredito degli arretratiderivanti dal rinnovo del contratto Istruzione e ricerca.

La tredicesima mensilità, lo ricordiamo, viene pagata con lo stipendio di dicembre ai dipendenti del settore privato e pubblico tra cui anche gli insegnanti che ricevono l’accredito in anticipo rispetto all’ordinario 23 del mese. Vediamo allora chi deve attendere per la tredicesima insegnanti pagata a dicembre.

Tredicesima insegnanti: ecco chi deve attendere

La tredicesima insegnanti, come abbiamo detto, è stata pagata oggi 15 dicembre – agli insegnanti di infanzia e primaria mercoledì 14 – insieme allo stipendio mensile:

ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;

ai docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto.

Per quanto riguarda gli insegnanti con contratto a tempo determinato è bene specificare che la tredicesima è frazionata. I docenti con contratto di supplenza breve ricevono la tredicesima ogni mese con lo stipendio spettante.

Coloro che hanno stipulato un contratto a tempo determinato annuale con scadenza al 30 giugno 2023 o al 31 agosto 2023, invece, ricevono la tredicesima nel cedolino dello stipendio di dicembre in proporzione ai mesi lavorati a partire da settembre.

Gli insegnanti nel cedolino NoiPa, nei dati riepilogativi della retribuzione, tra le competenze fisse, troveranno la voce “Tredicesima”.

Ma chi deve attendere per avere la tredicesima mensilità? Gli insegnanti precariche hanno lavorato con contratto a tempo determinato annuale al 30 giugno o al 31 agosto nell’anno scolastico 2021/2022, e che ancora non stanno lavorando nella scuola, riceveranno la tredicesima spettante per i mesi lavorati nel 2022 con un’emissione speciale.

Il pagamento della tredicesima con emissione speciale dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, quindi entro il 23 dicembre, prima di Natale. Gli interessati possono già controllare l’importo della tredicesima spettante accedendo all’area riservata della piattaforma NoiPa nella sezione “Consultazione pagamenti” cliccando su:

“Servizi” nella barra in alto;

“Servizi stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” dove appariranno le emissioni. Qui troveranno l’“emissione speciale tredicesima mensilità”.

L’accesso alla piattaforma avviene al solito con le credenziali:

codice fiscale e password ;

; Spid , Sistema pubblico di identità digitale;

, Sistema pubblico di identità digitale; Cns , Carta nazionale dei servizi;

, Carta nazionale dei servizi; Cie, Carta di identità elettronica.

Tredicesima insegnanti e non solo: c’è attesa per gli arretrati

E c’è attesa non solo per la tredicesima di alcuni, ma anche per gli arretratiderivanti dal rinnovo contratto scuola per il periodo che va da gennaio 2019 fino a dicembre 2022 che spetteranno agli insegnanti di ruolo, ma anche ai precari assunti con contratto a tempo determinato per i periodi lavorati nell’arco temporale suddetto.

Era stata annunciato il pagamento degli arretrati con un’emissione speciale nel mese di dicembre entro il 20, prima di Natale. Tuttavia il pagamento degli arretrati dello stipendio degli insegnanti dovrebbe slittare.

Stando alle notizie circolate in merito, il pagamento degli arretrati dovrebbe avvenire successivamente nel periodo tra Natale e Capodanno. Noi consigliamo di controllare sempre la voce “Consultazione pagamenti” sulla piattaforma NoiPa dove vengono caricate, una volta disponibili, le emissioni attese con i relativi importi.