AGI, 16.11.2024.

AGI – In trenta mamme hanno fatto irruzione in una scuola media, la Salvati, nel rione Scanzano a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Nel mirino è finita una docente di sostegno.

Il fatto è accaduto giovedì mattina. Sul posto si trovavano anche i genitori della vittima e il padre, che ha provato a difendere la figlia, ha riportato la frattura di un polso; per la docente, invece, la diagnosi è stata di trauma cranico, causato dai colpi ricevuti. I carabinieri allertati da altri docenti sono intervenuti per salvare la donna dal linciaggio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto che “l’Ufficio scolastico regionale della Campania ha disposto una ispezione per contribuire ad accertare quanto accaduto. La scuola è un luogo sacro e va tutelata sempre”.

All’origine dell’aggressione sarebbero voci, diffuse sui social, su comportamenti non ortodossi tenuti dalla docente verso alcuni alunni. Chi indaga ha sequestrato cellulari e computer. “E’ un episodio di enorme gravità e di violenza estrema. Confido nella capacità investigativa dei carabinieri per accertare la verità dei fatti. Bisogna riportare al più presto la serenità nella scuola, tra gli studenti, i loro genitori e il corpo insegnanti”, riferisce il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza. La scuola media Salvati proprio questa estate era stata premiata dal ministro Valditara.

