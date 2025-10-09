Gilda degli insegnanti di Venezia, 9 ottobre 2025.

Sintesi aggiornata al 2025 sulla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento

in base al D.Lgs. 151/2001 alla note dell’INL n. 5944/2025.

Pubblichiamo una sintesi aggiornata al 2025 sulla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento con riferimento principale al D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità) e successive modifiche, nonché alle più recenti note dell’INL (n. 5944/2025).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

OBBLIGHI DELLA SCUOLA

Valutazione dei rischi specifici Deve identificare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento (fisici, chimici, biologici, organizzativi).

Deve aggiornare il DVR (documento di valutazione dei rischi) e indicare le misure preventive. Adibizione a mansioni compatibili Se la mansione presenta rischi, la lavoratrice deve essere temporaneamente spostata a un’attività non rischiosa, mantenendo la stessa retribuzione e qualifica. Richiesta di interdizione al lavoro Se non è possibile assegnarla a mansioni sicure, il datore deve segnalare la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può disporre l’interdizione anticipatadal lavoro.

DIRITTI DELLA LAVORATRICE

Interdizione obbligatoria (maternità “obbligatoria”)

– 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo.

– È possibile lo spostamento del periodo (1 mese prima e 4 mesi dopo) con certificazione medica (“maternità flessibile”).

– È retribuita al 100% (a carico INPS o datore pubblico).

. Interdizione anticipata (art. 17 D.Lgs. 151/2001)

Può essere disposta:

– per complicanze della gravidanza o condizioni di rischio per la madre o il nascituro (provvedimento dell’ASL o ITL);

– per mansioni incompatibili o rischiose quando non è possibile assegnare compiti alternativi.

In ambito scolastico, è spesso concessa automaticamente alle docenti di scuola dell’infanzia e primaria per rischio biologico (contatto con bambini e malattie esantematiche).

. Tutela in allattamento

Fino a 7 mesi dopo il parto possono essere applicate le stesse misure di interdizione per rischio biologico o chimico.

La lavoratrice ha diritto a permessi giornalieri di allattamento(art. 39):

2 ore al giorno (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore), retribuite al 100%.

I permessi spettano anche in caso di adozione o affidamento. Congedo parentale

– Fino a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori (estendibili a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi).

– Può essere fruito fino ai 12 anni del figlio.

– È indennizzato al 30%per un massimo di 9 mesi complessivi. Divieto di licenziamento

Dalla gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il licenziamento è nullo, salvo casi eccezionali (chiusura totale dell’attività, giusta causa). Conservazione del posto

Durante interdizione, congedo obbligatorio e parentale, la lavoratrice conserva anzianità, retribuzione e diritti previdenziali.

PROCEDURE PRINCIPALI

Situazione A chi rivolgersi Documentazione necessaria Complicanze di gravidanza ASL/medico curante Certificato medico di rischio Mansioni a rischio Datore di lavoro o ITL Richiesta motivata, valutazione dei rischi Permessi allattamento Dirigente / Ufficio personale Richiesta scritta, certificato di nascita Congedo parentale Datore + INPS Domanda telematica INPS Maternità obbligatoria INPS (se privato) o datore (se pubblico) Certificato di gravidanza e parto

DIRITTI DELLA LAVORATRICE

Tipo di tutela Durata / Condizioni Retribuzione Interdizione obbligatoria 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto

(o 1+4 mesi con maternità flessibile). 100% Interdizione anticipata Per complicanze o rischi lavorativi;

disposta da ASL o ITL. 100% Tutela post partum (allattamento) Fino a 7 mesi dopo il parto, i

n caso di rischio biologico o chimico. 100% Permessi per allattamento 2 ore giornaliere (1 se orario <6h),

fino al 1° anno del bambino. 100% Congedo parentale Fino a 10 mesi complessivi

(entro 12 anni del figlio). 30% fino a 9 mesi complessivi Divieto di licenziamento Dalla gravidanza

fino a 1 anno di età del bambino. — Conservazione del posto Durante interdizione e congedi. Integrale

Nota bene

Le lavoratrici della scuola primaria e dell’infanzia sono spesso soggette a interdizione automatica in presenza di rischio biologico (contatto con bambini e malattie esantematiche), come previsto dalla nota INL n. 5944/2025.

PROCEDURE PRINCIPALI

Situazione A chi rivolgersi Documentazione Complicanze o rischio per la gravidanza ASL / Medico curante Certificato medico Mansioni a rischio Dirigente / ITL Valutazione rischi e richiesta Permessi allattamento Ufficio del personale Richiesta scritta + certificato nascita Congedo parentale INPS / Datore di lavoro Domanda telematica INPS Maternità obbligatoria INPS o datore pubblico Certificato gravidanza/parto

SANZIONI E RESPONSABILITÀ

Il datore che non rispetta la tutela o espone la lavoratrice a rischi vietati è soggetto a sanzioni amministrative e penali (artt. 18 e 19 D.Lgs. 151/2001).

o è soggetto a sanzioni amministrative e penali (artt. 18 e 19 D.Lgs. 151/2001). L’ITL può disporre l’allontanamento immediato e l’interdizione d’ufficio.

Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento

