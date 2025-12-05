AbilitazioneInsegnanti Autore: - 05 Dicembre 2025 / 04 : 07
Tutor coordinatori dei corsi abilitanti

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 4.12.2025.

Tutor coordinatori dei corsi abilitanti, previsti 1.466 esoneri e 2.932 semiesoneri: il decreto.
L’attività svolta è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Gilda Venezia

Il Ministero ha pubblicato il Decreto per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per l’a.s. 2025/26,

Si tratta del Decreto Ministeriale n. 241 del 2 dicembre 2025, con la quale MEF, MUR e MIM comunicano il contingente massimo complessivo su base regionale di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento per lo svolgimento dell’incarico di tutor coordinatore presso i Centri multidisciplinari individuati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il contingente complessivo di utilizzazioni è determinato in un massimo di 1.466 unità di esoneri totali o in un massimo di 2.932 unità di semiesoneri fino al 50% dall’insegnamento.

L’attività svolta è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

