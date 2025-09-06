Un algoritmo in cattedra

Le oscure scelte dell’algoritmo

Eppure, anche se in misura minore rispetto al passato, gli errori continuano. Senza alcuna forma di protesta possibile di fronte all’algoritmo, che tutto vede e poco sa, ma solo impotenza. «Mio figlio ha una grave disabilità, ma l’anno scorso ho preso servizio a decine di chilometri da casa. Non ho avuto scelta», racconta Irene, una docente di sostegno della provincia di Catania. Solo dopo mesi le hanno proposto un cambio di destinazione, ma non se l’è sentita: «Seguivo già una bambina e lasciarla per lei sarebbe stato un trauma», spiega. Non mancano le ripercussioni sulla vita degli studenti, come successo in una scuola della Sardegna, dove l’algoritmo non ha riconfermato Stefania nell’aula dove aveva già insegnato nei tre anni precedenti. L’hanno chiamata anche i genitori degli alunni, disperati, «ma io non ho potuto farci nulla», dice. Un problema costante è il mancato rispetto delle graduatorie.

Secondo sindacati e associazioni di categoria, però, il problema non è più tanto la tecnologia in sé quanto le scelte politiche e amministrative che ci sono dietro. Scelte che da una parte stabiliscono i metodi di calcolo e le priorità assegnate dall’algoritmo stesso, dall’altra consegnano al software una mole di lavoro enorme. Uno dei nodi principali è il modo in cui funziona l’accoppiata insegnante-cattedra, in base alle sedi di preferenza dichiarate di volta in volta dai candidati.

Tutto avviene al buio: non solo i prof non possono sapere quali sono le scuole che hanno effettivamente bisogno al momento della domanda, ma capita anche che l’algoritmo entri in funzione quando la lista delle cattedre vacanti non è ancora completa. «È come giocare a poker bendati», sintetizza Riccardo Berutti, insegnante precario e portavoce del Movimento Esp (Educazione senza prezzo). «Compili l’elenco, ma magari le scuole che scegli non hanno posti disponibili, o si liberano solo dopo, e il software non torna indietro, ti considera rinunciatario senza assegnarti più alcuna cattedra per il resto dell’anno», spiega. Così docenti con punteggi molto alti, come Baragli, rischiano di rimanere senza lavoro solo perché non hanno indovinato la preferenza giusta. «Questo meccanismo – continua Berutti – fa sì che gli insegnanti, pur di ottenere una nomina, selezionino più località di quelle che in realtà possono andare a coprire, ma segue una pioggia di rinunce. L’algoritmo torna in funzione più e più volte, a dispetto dell’efficienza». L’anno scorso nella provincia di Caltanissetta, per esempio, le nomine complessive sono state 623, le rinunce 52: l’8,35 per cento.