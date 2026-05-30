Undicenne tenta di accoltellare il prof

La Tecnica della scuola, 29.5.2026.

Avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni

e ha ripreso l’aggressione col cellulare. L’episodio a San Vito Lo Capo.

“Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell’episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani”. Lo rende noto l’Ansa.

“Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe”, scrive l’agenzia. “L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Dalle indagini emergono dettagli ritenuti particolarmente inquietanti dagli investigatori“.

A spingere il ragazzino, che secondo quanto riportato dall’ANSA proverrebbe da un contesto familiare difficile, sarebbe stata la frustrazione per un’insufficienza ricevuta durante un’interrogazione, probabilmente un 4. È importante sottolineare che, secondo quanto emerso finora, il ragazzino non aveva mai manifestato in precedenza comportamenti violenti.

“Sul caso indagano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo“, si legge ancora. “Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando anche l’eventuale premeditazione del gesto. L’episodio”, conclude l’Ansa, “ha provocato forte choc nella comunità scolastica e nel territorio di San Vito Lo Capo“.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha sentito telefonicamente il docente di Educazione Tecnica aggredito venerdì 29 maggio in una scuola media di San Vito Lo Capo, piccola località sul mare del Trapanese, da uno studente 11enne armato di coltellino: il ragazzino si è d’improvviso alzato dal banco e con fare minaccioso, forse a seguito di un voto basso al termine di un’interrogazione, ha cercato di colpire il docente, il quale fortunatamente ha quasi subito disarmato il giovane, uscendo dalla colluttazione con poco più di qualche graffio. Il docente, inoltre, ha espresso il desiderio di non chiamare i sanitari.

Dal Ministero hanno fatto notare che con la telefonata il titolare del Mim ha “voluto manifestare la sua vicinanza” al professore “esi è complimentato per come ha saputo gestire con grande equilibrio una situazione potenzialmente drammatica”.

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Undicenne tenta di accoltellare il prof

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