di Carola Frediani, Guerre di Rete, n. 204 – 27 aprile 2025.

USA, AI e scuola: bot gestiti da gruppi di truffatori che assumono identità di studenti per ricevere aiuti finanziari.



Alcuni college americani si sono ritrovati a combattere contro un boom di iscrizioni a corsi solo online da parte di bot gestiti da gruppi di truffatori che assumono identità di studenti per ricevere aiuti finanziari.

I community college (college statali più economici, biennali) hanno iniziato a vedere le classi online invase da bot intorno al 2021. Dietro ci sono truffatori che gestiscono reti di profili. Più ne gestiscono, più denaro in aiuti finanziari possono potenzialmente rubare.

Quattro anni dopo, il fenomeno non solo non è rallentato, ma sembra essere in crescita. Solo nel 2024, gli studenti fake dei community college della California hanno sottratto più di 11 milioni di dollari in aiuti finanziari statali e federali, più del doppio di quanto rubato l’anno precedente, scrive The Voice of San Diego.

“L’obiettivo dei bot è quello di truffare i soldi degli aiuti finanziari statali e federali iscrivendosi ai corsi e rimanendovi iscritti per un tempo sufficiente a far sì che gli aiuti vengano erogati. Spesso ci riescono presentando lavori generati dall’intelligenza artificiale. E poiché i community college accettano tutti i candidati, sono stati quasi esclusivamente colpiti dalla frode.

Tutto ciò ha spinto gli insegnanti in prima linea in una guerra alle truffe in continua evoluzione, ha ammorbato l’esperienza dell’insegnamento e ha creato barriere significative alla capacità degli studenti [reali] di accedere ai corsi”.

USA, insegnanti a caccia degli studenti bot

