Uscite e viaggi, nessun obbligo

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 3.5.2026.

Uscite didattiche e viaggi di istruzione, i docenti non hanno nessun obbligo di accompagnamento.

Responsabilità dei docenti accompagnatori.

Per lo svolgimento di uscite didattiche o viaggi di istruzione necessita la disponibilità di avere insegnanti che garantiscano l’accompagnamento e quindi la vigilanza per l’intero tempo della durata dell’attività extracurricolare. Specifichiamo e sottolineamo che il docente non ha nessun obbligo di accompagnare la propria classe o anche altre classi o parte di classi in una uscita didattica o in un viaggio di istruzione.

Responsabilità dei docenti accompagnatori

Qualora un docente decidesse di dare la propria disponibilità ad accompagnare una classe in una uscita didattica o in un viaggio di istruzione, assume anche un carico di responsabilità gravoso rispetto la vigilanza degli studenti, la sicurezza dello svolgimento delle attività e la gestione di particolari emergenze che potrebbero insorgere. In buona sostanza la fase operativa affidata alla responsabilità del docente accompagnatore comporta obblighi come quello della vigilanza continuativa, per evitare la “Culpa in vigilando“, il controllo degli spostamenti a piedi e con i mezzi pubblici o privati, la gestione tempestiva delle emergenze per evitare l’omissione del soccorso.

D’altronde la giurisprudenza individua la responsabilità del docente accompagnatore in modo specifico per quanto riguarda l’assidua vigilanza, come si evidenzia dall’art. 2048 c.c. .

Il docente non ha obblighi di accompagnamento

È bene sapere che i docenti non sono per nulla obbligati ad accettare un ordine di servizio del dirigente scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica.

Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione.

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Uscite e viaggi, nessun obbligo

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