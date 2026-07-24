23.7.2026.
Decreto ministeriale 22 aprile 2026, n. 68. Ripubblicazione elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 297/1994, per l’anno scolastico 2026/2027 – Regione Veneto – Tipi posto ADAA – ADMM – ADSS
L’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2968 del 23-07-2026 e Albo n. 348/2026, relativo all’oggetto.
- Link all’Albo Pretorio
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2966 del 23-07-2026
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Elenchi regionali AA EE
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Elenchi regionali MM SS-2
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USR Veneto, aggiornamento elenchi regionali ultima modifica: 2026-07-24T05:31:42+02:00 da