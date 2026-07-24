Elenchi regionaliGilda Venezia Autore: - 24 Luglio 2026 / 05 : 31
Commenti disabilitati su USR Veneto, aggiornamento elenchi regionali

USR Veneto, aggiornamento elenchi regionali

Gilda Venezia

23.7.2026.

Decreto ministeriale 22 aprile 2026, n. 68. Ripubblicazione elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 297/1994, per l’anno scolastico 2026/2027 – Regione Veneto – Tipi posto ADAA – ADMM – ADSS

Gilda Venezia

L’Ufficio III dell’USR Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2968 del 23-07-2026 e Albo n. 348/2026, relativo all’oggetto.

.

.

.

.

.

.

 

USR Veneto, aggiornamento elenchi regionali ultima modifica: 2026-07-24T05:31:42+02:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams


Sito realizzato da Gilda Venezia