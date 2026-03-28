GPSInsegnanti Autore: - 28 Marzo 2026 / 05 : 45
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USR Veneto, continuità dei supplenti di sostegno

Gilda Venezia

dall’USR per il Veneto,  27.3.2026.

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27.

Gilda Venezia

Comunicazione dell’Ufficio III.

Si comunica che sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è reperibile la Nota prot. AOODGPER n. 7766 del 26 marzo 2026 relativa alla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.

 

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USR Veneto, continuità dei supplenti di sostegno ultima modifica: 2026-03-28T05:45:12+01:00 da
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