dall’USR per il Veneto, 27.3.2026.
Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27.
Comunicazione dell’Ufficio III.
Si comunica che sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è reperibile la Nota prot. AOODGPER n. 7766 del 26 marzo 2026 relativa alla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.
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USR Veneto, continuità dei supplenti di sostegno ultima modifica: 2026-03-28T05:45:12+01:00 da