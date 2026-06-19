Elenchi regionaliUSR - UAT Autore: - 19 Giugno 2026 / 06 : 54
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USR Veneto: pubblicazione elenchi regionali

Gilda Venezia

da USR Veneto, USR VENETO, 18.6.2026

Decreto ministeriale 22 aprile 2026, n. 68. Pubblicazione elenchi regionali
di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 297/1994, per l’anno scolastico 2026/2027

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 2363 del 17-06-2026 e Albo n. 308/2026, recante in allegato gli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi alla regione Veneto, per l’anno scolastico 2026/2027, distinti tra procedure afferenti alla scuola dell’infanzia e primaria ed alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Al seguente link tutti gli elenchi divisi per ordine e grado di scuola Elenchi Regionali

USR Veneto: pubblicazione elenchi regionali ultima modifica: 2026-06-19T06:54:48+02:00 da
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