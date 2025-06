Utilizzazione su sostegno, le fasi

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.6.2025.

Utilizzazione provinciale da posto normale a posto sostegno,

viene dopo l’assegnazione provvisoria da sostegno a sostegno.

Una docente titolare su sostegno nel comune X che chiederà assegnazione provvisoria su posti di sostegno per il comune Y, ci chiede se questa operazione verrà svolta prima o dopo l’utilizzazione sui posti di sostegno da parte di chi è titolare su posto comune. Rassicuriamo la docente titolare sul sostegno sul fatto che l’assegnazione provvisoria sulla stessa tipologia di posto verso il comune Y dove, evidentemente, esistono i requisiti di ricongiungimento, viene eseguita prima dell’utilizzazione provinciale dei docenti titolari su posto comune che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno.

Sequenza operativa mobilità annuale

Per capire quale sarà la sequenza operativa delle operazioni delle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sui posti di sostegno per il 2025/2026, bisogna leggere con attenzione l’allegato 1 del CCNI 2019-2022 sulle utilizzazioni. Vero è che il contratto di mobilità annuale sarà rinnovato per il triennio 2025-2028, ma il suddetto allegato 1 per la sequenza che riguarda le assegnazioni provvisorie da sostegno a sostegno e le utilizzazioni da posto comune a sostegno rimarranno invariate rispetto il passato.

Per cui è utile ricordare che nel suddetto allegato 1 per le operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno, è specificato che la sequenza n.7 è: “Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su tipo posto di sostegno-nella provincia“. Successivamente troviamo la sequenza n.9 riservata ai docenti che richiedono: ” Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno scolastico precedente“.

Successivamente c’è la sequenza operativa n.15: “Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti“.

Risposta al quesito della docente

Per quanto su scritto relativamente alle sequenze procedurali di assegnazioni provvisorie provinciali e utilizzazioni provinciali, possiamo rassicurare la docente titolare su sostegno che chiede l’assegnazione provvisoria dal comune di titolarità X al comune Y sempre su sostegno, perchè la sua procedura viene prima delle utilizzazioni da posto comune a posto sostegno con priorità di conferma e prima delle utilizzazioni da posto comune e posto sostegno che non hanno richiesto conferma o che, pur richiedendola, non hanno trovato il posto per la conferma.

