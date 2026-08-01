Gilda degli insegnanti di Venezia, 1.8.2026.
Contratto integrativo regionale concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2025/26, 2026/27, 2027/28
Il contratto Integrativo del Veneto su Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto il 30 luglio 2026 in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e i rappresentanti delle OO.SS. Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca, Settore Scuola
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Utilizzazioni e assegnazioni, il CIR Veneto ultima modifica: 2026-08-01T05:58:39+02:00 da