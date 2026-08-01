Assegnazioni UtilizziGilda Venezia Autore: - 01 Agosto 2026 / 05 : 58
Commenti disabilitati su Utilizzazioni e assegnazioni, il CIR Veneto

Utilizzazioni e assegnazioni, il CIR Veneto

Gilda Venezia

Gilda Venezia

 

Il contratto Integrativo del Veneto su Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto il 30 luglio 2026 in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e i rappresentanti delle OO.SS. Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca, Settore Scuola

 

.

.

.

.

.

.

.

 

Utilizzazioni e assegnazioni, il CIR Veneto ultima modifica: 2026-08-01T05:58:39+02:00 da
Tags:, , , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams


Sito realizzato da Gilda Venezia