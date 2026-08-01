Il contratto Integrativo del Veneto su Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto il 30 luglio 2026 in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e i rappresentanti delle OO.SS. Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca, Settore Scuola

.

.

.

.

.

.

.

Utilizzazioni e assegnazioni, il CIR Veneto

ultima modifica: da