Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-26

USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 19.8.2025.
Esiti operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria personale docente di ogni ordine e grado a.s. 2025-2026.
In data odierna sono pubblicati all’Albo pretorio on line di quest’Ufficio e sul sito https://venezia.istruzioneveneto.gov.it/ gli elenchi del personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, destinatario della mobilità annuale della provincia di Venezia, con effetto dal 1° settembre 2025.
MEDIE:
- MM assegnazione sede a_provvisorie_provinciali
- MM assegnazione sede utilizzazione_provinciale
- MM assegnazioni_provvisorie_interprovinciali
SUPERIORI e PERSONALE EDUCATIVO:
- SS SEDE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE
- SS SEDE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE
- SS ASSEGNAZIONE SEDE UTILIZZAZIONE PROVINCIALE
- SS IRC ASSEGNAZIONE SEDE UTILIZZAZIONE PROVINCIALI
- SS SEDE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE PERSONALE EDUCATIVO
LE DISPONIBILITA’:
PERSONALE ATA:
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ATA – Esiti operazioni graduatorie e assegnazione sede
UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – PERSONALE A.T.A PUBBLICAZIONE POSTI DISPONIBILI A.S. 2025/2026
