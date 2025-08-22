Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-26

Assegnazioni UtilizziInsegnanti Autore: - 22 Agosto 2025 / 18 : 33
USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 19.8.2025.

Esiti operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria personale docente di ogni ordine e grado a.s. 2025-2026.

Gilda Venezia

In data odierna sono pubblicati all’Albo pretorio on line di quest’Ufficio e sul sito https://venezia.istruzioneveneto.gov.it/ gli elenchi del personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, destinatario della mobilità annuale della provincia di Venezia, con effetto dal 1° settembre 2025.

 

