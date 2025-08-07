Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: avviso dell’UAT di Venezia

USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 7.8.2025.

L’Ufficio Ambito Territorio I di Venezia comunica di aver concluso le operazioni di valutazioni a SIDI delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria prodotte dai docenti di tutti i gradi di scuola, per la provincia di Venezia.

Ai sensi del CCNI sottoscritto il 10 luglio 2025, ciascun interessato ha pertanto ricevuto un messaggio di notifica sulla propria casella di posta elettronica, ed è stato trasmesso un messaggio di notifica sulla casella di posta elettronica ai docenti che non hanno ricevuto la notifica di convalida dal sistema, indicando le relative motivazioni di esclusione.

Comunica, infine, che per quanto attiene ai docenti IRC, al personale educativo ed ai docenti assunti a t.d. ai sensi degli artt. 59, comma 4 e 9-bis D.L. 73/2021, 5-ter D.L. 228/2021, 5 comma 5 D.L. 44/2023, gli stessi hanno ricevuto in data odierna un messaggio di notifica sulla propria casella di posta elettronica contenente l’esito della valutazione della domanda.

Eventuali reclami dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data odierna.

Allegati:

