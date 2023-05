Durante l’interrogazione parlamentare che si è svolta oggi, mercoledì 3 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto anche sulla questione del reclutamento.

RISPOSTA INTEGRALE

Colgo l’occasione per una brevissima replica anche all’onorevole Bonetti, perché è noto che i ritardi accumulati dal precedente Governo hanno avuto un’influenza significativa proprio sulla procedura di costruzione degli asili nido. E senza quegli interventi di semplificazione che abbiamo adottato fin da febbraio probabilmente non saremmo mai riusciti a rispettare i tempi previsti.

Detto questo, sono particolarmente grato per il quesito posto dall’onorevole Latini perché mi offre la possibilità di rimarcare l’impegno di questo Governo, e mio personale, ad affiancare alle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) un assai rilevante piano di assunzioni di personale docente, per un totale di circa 56 mila insegnanti, per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

Valditara: assunzione di 100mila insegnanti

