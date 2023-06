Il ministro: «Il caso di Rovigo mi ha lasciato perplesso, ho mandato un’ispezione, vogliamo capire che margini di manovra può avere il ministero. Ma non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta»

«Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all’interno dell’intero anno scolastico, del voto di condotta». Lo ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo all’evento Futuro Direzione Nord a Milano. «Siccome il caso di Rovigo mi ha lasciato perplesso – ha aggiunto – ho mandato un’ispezione, vogliamo capire che margini di manovra può avere il ministero. Ma non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta».

Rispetto scelta di bocciare studente di Abbiategrasso

«Rispetto l’autonomia di una scuola che ha deciso in un certo modo – ha continuato il ministro -, ha assunto le sue informazioni e ha fatto una scelta. Io rispetto quella scelta». Valditara ha commentato la decisione della famiglia dello studente che ha accoltellato la sua insegnante in un liceo ad Abbiategrasso, nel milanese, di fare ricorso contro la decisione della scuola di bocciarlo ed espellerlo.

«Finalmente – ha aggiunto il ministro Valditara – c’è una statistica del personale della scuola aggredito, quindi noi siamo in grado di sapere ogni mese quanti docenti vengono aggrediti. Abbiamo previsto la difesa legale e abbiamo diverse richieste di attivazione dell’avvocatura dello stato, chi è aggredito potrà utilizzarla».

Nei casi «più gravi» e «se c’è coscienza e volontà – ha concluso il ministro – ci sarà anche lo Stato che si costituirà parte civile. Agli insegnanti verrà garantita l’assicurazione contro gli infortuni che era preclusa al personale della scuola ed è invece garantita a tutto il pubblico impiego, è un gesto di attenzione».

