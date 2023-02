Valditara: docenti lavorano fuori aula 4 ore al giorno

I docenti fanno di tutto e di più: lavorano 4 ore al giorno fuori aula. Valditara rimarca lo spirito di sacrificio dei prof “imbianchini”

Il ministro dell’Istruzione ha spiegato che stiamo parlando di “un gesto degno di nota per lo spirito di sacrificio e di dedizione del personale scolastico che va al di fuori delle loro mansioni“.

Lo studio sul lavoro “nascosto”

Quello del lavoro “nascosto” nella scuola è un tema che ciclicamente torna. Il “Movimento docenti romani” ha calcolato che ogni giorno vengono dedicate da un insegnante in media 4 ore al giorno di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle svolte in classe: si va dai compiti previsti dal contratto, come la preparazione delle lezioni, la correzione delle verifiche, le riunioni canoniche o il ricevimento genitori, a quelli meno noti, come il supporto a colleghi o alla presidenza, l’aggiornamento professionale straordinario, il supporto ulteriore agli alunni con difficoltà particolari.

Il professore Silvano Mignanti, insegnante di Informatica in un istituto superiore statale di Civitavecchia e tra gli autori della ricerca, ha spiegato alla Tecnica della Scuola che “su 1.800 ore annue di lavoro, il docente ne dedica alla didattica non oltre il 60%. Quindi, ne rimangono quasi 800 annue non visibili, non considerate dal contratto e “a cui non è corrisposto un adeguato compenso”.

“Eppure i docenti vengono da molti considerati dei fannulloni che hanno tre mesi di ferie l’anno e lavorano 18 ore a settimana”, ha concluso con amarezza Mignanti.