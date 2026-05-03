dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.5.2026.

Valditara e il modello familistico della scuola. L’accostamento rivela l’idea di scuola del Ministro.

Inaccettabile il ruolo di assistenti ai ragazzi,

Valditara e il modello familistico della scuola. Inaccettabile

Valditara e il modello familistico della scuola. L’ultima dichiarazione del Ministro, molto presenzialista, a Caserta: “La scuola deve diventare un po’ la seconda casa, e gli insegnanti sono come dei vostri genitori che vi accolgono e vi guidano nel percorso di vita, e voi dovete voler bene ai vostri insegnanti e ai vostri genitori, perché sono dei maestri di vita”

Le parole hanno il merito di chiarire l’idea di scuola del Ministro: una seconda famiglia caratterizzata dal profilo valoriale (maestri di vita). Ovviamente il Ministro fa dimenticato il curricolo, i saperi, il profilo istituzionale o organizzativo della scuola. Il contesto scolastico rimanda a diritti e doveri non replicabili in nessun altra situazione. Ne discende il carattere unico e peculiare della scuola.

Probabilmente il Ministro è consapevole del disastro educativo, proveniente da molte famiglie. Quoindi spera nella sponda degli insegnanti, socialmente ed economicamente poco rilevanti.

Occorre ammettere che ci sono insegnanti perfettamente calati nel ruolo di assistenti ai ragazzi, dimenticando che la loro funzione è insegnare.

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Valditara e il modello familistico della scuola

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