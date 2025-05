di Fabrizio Reberschegg, Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.5.2025.

Verremmo sapere chi sono i “consiglieri” del Ministro che lo spingono a pubblicare circolari inutili per le scuole, ma utili per essere oggetto delle solite polemiche sterili sulla stampa e i media. Sono evidentemente “consiglieri” che di scuola poco sanno e che si preoccupano di far apparire il Ministro presso la pubblica opinione. La circolare riprende indicazioni fatte da molti Ministri nel passato. Ma soprattutto sembra indirizzata a docenti che non sanno svolgere il loro lavoro e che quindi dovrebbero essere una misera minoranza.

Da sempre un Consiglio di Classe serio cerca di programmare verifiche scritte e valutazioni (vedi interrogazioni, test, ecc.) evitando di caricare gli studenti di un eccessivo studio di discipline che intervengano negli stessi periodi. La furbizia della circolare è che si propone di intervenire nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. Il mese di maggio, e il periodo dopo le vacanze pasquali, da sempre è un periodo particolarmente impegnativo per gli studenti in vista degli scrutini finali. Forse Valditara non conosce che una valutazione negli scrutini finali dovrebbe essere accompagnata da una serie di valutazioni (scritte e orali o solo orali) che giustifichino la proposta di valutazione e voto finale da parte del docente e del consiglio di classe. Il mese di maggio e i primi giorni di giugno sono da sempre utilizzati obbligatoriamente per intervenire con prove finali di verifica finalizzate anche a favorire il recupero degli studenti. E’ sicuramente un momento di particolare impegno da parte di docenti e discenti conosciuto da tutti e da sempre. Bisogna essere idioti a somministrare compiti e programmare verifiche da un giorno per l’altro. Questo lo sanno tutti i docenti escludendo i pochi idioti che non riescono a capire cosa sia insegnare.

Il fatto che il Ministro faccia una circolare ribadendo delle banalità assume un rilievo per la solita stampa che cerca la “notizia”, ma è percepita da tanti colleghi come offensiva della loro capacità professionale. Non serve un Ministro per dire loro come insegnare. Certamente farà piacere a quegli studenti che la potranno utilizzare come alibi per scansare le verifiche di fine anno con le solite furbizie (assenze strategiche, ecc.).

In concreto il rischio è di continuare a delegittimare il lavoro dei docenti alla ricerca del facile consenso di breve periodo di famiglie e studenti. Il contrario di quello che si vorrebbe da un Ministro del “Merito”.

Fabrizio Reberschegg

Valditara e la circolare su verifiche in classe e compiti da svolgere a casa: propaganda che serve al Ministro e non ai docenti

