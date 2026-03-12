dal blog di Gianfranco Scialpi, 11.3.2026.

Il successo numerico non cambia la vita ai docenti.

Valditara si vanta del primato ma restano le cifre esigue.

Valditara e la firma di tre contratti. Non incide sulla vita dei docenti

Valditara e la firma di tre contratti. Lo ripete continuamente, completando, quasi sempre ogni dichiarazione con la cifra complessiva.

Ecco la sua ultima dichiarazione “Auspichiamo tempistiche molto veloci. Questo è il terzo contratto che andiamo a concludere in una legislatura. Sfido chiunque a trovare un Governo nella storia repubblicana che abbia concluso tre contratti per la scuola. Complessivamente saranno, sommando le varie risorse messe a disposizione dei tre contratti, saranno 416 euro al mese di aumento per il personale docente”

Non crediamo che il successo sul numero dei contratti, abbia cambiato l’esistenza dei docenti. Disaggregando la cifra totale, otteniamo un lordo medio per contratto di quasi 140 € in otto anni (2019-2026?) Gli insegnanti avrebbero apprezzato un impegno del Ministro a superare i vincoli del D. Lvo 29/93 (solo formalmente abrogato) che obbliga i contratti economici a non superare l’inflazione programmata.

In altri termini, il vero successo di G. Valditara sarebbero stati contratti da 300 € netti ciascuno. Il suddetto obiettivo, però risulta, impossibile da conseguire con l’attuale normativa.

