dal blog di Gianfranco Scialpi, 5.9.2025.

Valditara e la valutazione alla Maturità. Il Ministro punta alla persona.

Valditara e la valutazione alla Maturità. Recentemente il Ministro ha dichiarato”Bisogna rendere più coerente l’esame di Stato con una scuola che sappia porre al centro un concetto dimenticato dai giovani che sempre più spesso vogliono rimanere adolescenti e dagli adulti che in molti casi sembrano voler tornare all’adolescenza: quello della maturità. Insomma l’esame di Stato ha un senso rispetto agli scrutini di ammissione se sa guardare alla formazione integrale ed armonica della persona, alla sua capacità di affrontare le sfide future della vita con responsabilità e autonomia, qualcosa in più rispetto alla semplice verifica degli apprendimenti sulle discipline dell’ultimo anno”

Chiaro il motivo del cambio terminologico: la scuola deve guardare alla persona! L’obiettivo sembra uno splendido spot, utile per convincere i tanti che non leggono da diverso tempo un quotidiano, un libro, e nella migliore delle ipotesi non frequentano corsi universitari di filosofia, psicologia…

Difficilmente l’istituzione scolastica può fare un’istantanea della persona caratterizzata da tante dimensioni, alcune delle quali sfuggono oppure non sono di sua pertinenza (il mistero, il senso dell’esistenza…). Del resto la scuola può verificare solo le conoscenze, abilità e competenze. Difficile il passaggio dallo studente alla persona nella valutazione.

Impossibile sostenere la convinzione del Ministro, citando i filosofi personalisti (Mounier, Maritain) o dell’esistenza (G. Marcel). Sappiamo benissimo, però che l’attuale comunicazione si basa sulla chiacchiera heideggeriana.

Valditara e la valutazione alla Maturità. La persona? Più corretto lo studente

