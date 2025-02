Il Sole 24 Ore, 4.2.2025.

Pronti 450 milioni del Pnrr per la preparazione degli insegnanti. Il ministro dell’Istruzione:

«Si tratta di un fenomeno che va governato».

Per evitare i rischi di un uso improprio della intelligenza artificiale “abbiamo deciso di far partire una adeguata formazione di docenti, perché l’utilizzo in classe delle nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale presuppone una adeguata formazione”.

Lo ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine dell’evento Next Gen AI, il primo summit della scuola sull’intelligenza artificiale a Milano. «Abbiamo destinato 450 milioni specificamente a questo, fondi Pnrr per la formazione dei docenti – ha aggiunto -, poi è evidente che occorre avviare una serie di buone pratiche sia per un uso corretto, sia anche per affrontare l’altro grosso tema che è quello del cyberbullismo». Lo stesso titolare del Mim ha poi aggiunt: «Ho lanciato e intendo realizzare proprio a Roma, al ministero, un incontro fra tutte le scuole che hanno avviato sperimentazioni sulle politiche di contrasto al cyberbullismo – ha concluso -, per condividere queste buone pratiche e per far sì che possano moltiplicarsi a livello nazionale».

IA da governare

«L’intelligenza artificiale è il futuro, dobbiamo governarla e non dobbiamo mai dimenticare l’importanza della personalizzazione, l’importanza del fattore umano l’importanza del ruolo dei docenti», ha spiegato sempre Valditara.

«Devo dire che siamo particolarmente soddisfatti, abbiamo ricevuto anche molti riconoscimenti – ha aggiunto -. Sono stati incontri molto stimolanti, molto positivi con dei workshop che hanno coinvolto circa 1500 giovani». Sottolineando come sia «la prima volta che si realizza un incontro di questo tipo, è il primo summit italiano e lanceremo prossimamente un summit internazionale – ha concluso -, anche su spunto del grande successo di questo».

