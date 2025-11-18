EducazioneInsegnanti Autore: - 18 Novembre 2025 / 04 : 10
Valditara, i vincoli dell’educazione affettiva nelle scuole

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 17.11.2025.

Valditara: “L’educazione sessuo-affettiva ci sarà, anche alle medie. Ma con vincoli”.
Ecco quali:  “Concetti complessi che richiedono maturità”.

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiarito la posizione del governo sull’educazione sessuale a scuola in un’intervista rilasciata a ScuolaZoo. Confermata la presenza dell’educazione sessuo-affettiva, ma con vincoli sui contenuti e il consenso scritto delle famiglie.

Restano nei programmi scolastici temi già previsti come anatomia, pubertà, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, consenso e rispetto. Viene inoltre introdotto esplicitamente il tema dell’empatia affettiva e della prevenzione delle dinamiche relazionali di controllo.
Questo il racconto del Ministro nel video del sito dedicato agli studenti.

Identità di genere: fuori da infanzia e primaria

I contenuti relativi a identità e fluidità di genere saranno esclusi da infanzia e primaria. Alle medie e superiori potranno essere proposti solo previo avviso alle famiglie, che potranno chiedere percorsi alternativi. “Concetti complessi che richiedono maturità”, ha spiegato Valditara, sottolineando la necessità di affidare i corsi a professionisti qualificati.

Famiglia e scuola, ruoli complementari

Il Ministro ha ribadito che l’educazione è prima di tutto responsabilità delle famiglie, come previsto dalla Costituzione, ma che la scuola conserva un ruolo educativo fondamentale, specie su rispetto, relazioni e contrasto alle discriminazioni.

