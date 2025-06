di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 31.5.2025.

La linea dura di Valditara. Sanzioni per chi adotta un comportamento incompatibile con il prestigio dell’insegnante.

Dense di fermezza le parole di Giuseppe Valditara contro commenti e comportamenti che, anche sui social, non sarebbero consoni alla figura di insegnante. Il riferimento è al professore che, nei giorni scorsi, aveva scritto alcune minacce rivolte alla figlia della Premier Giorgia Meloni, augurandole la stessa sorte della ragazza 14enne di Afragola, Martina Carbonaro.

Commento choc pieno di odio che ha scosso l’intera politica. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha dunque voluto ribadire l’importanza ricoperta dagli insegnanti e la necessità di intervenire con pesanti sanzioni per coloro che non sono degni di rivestire questo ruolo.

Sanzioni in nome del prestigio della figura d’insegnante

Ancora in corso gli accertamenti sul professore che avrebbe pubblicato sui social l’orrendo citato post. Intanto Valditara ha voluto commentare l’accaduto affrontando le sanzioni che vanno comminate verso quei docenti che inquinano il decoro della scuola: “La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell’educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile che i docenti siano per primi sempre consapevoli della responsabilità e del valore sociale del loro ruolo.

Non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata. Il Ministero sanzionerà quanti non sono degni di far parte della nostra scuola”.

Il MIM intanto sta cercando di risalire all’utente autore del post per applicargli le dovute sanzioni, nel nome del prestigio della professione educativa e della fiducia nei confronti dell’istituzione scolastica.

