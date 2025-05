di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 5.5.2025.

Valutazione alunni e codice disciplinare, il Governo approva le nuove regole, in vigore dal settembre prossimo.

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 aprile, il Governo ha svolto l’esame preliminare di due provvedimenti attesi da tempo: una modifica allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e una modifica al regolamento in materia di valutazione degli alunni di scuola secondaria.

Entrambe le misure sono legate a quanto espressamente previsto dall’articolo 1 della legge 150/2024 che parlava di modifiche ai regolamenti da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il primo provvedimento, si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, “interviene sullo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante i diritti e i doveri, nonché le assunzioni di responsabilità da parte degli studenti”.

“In considerazione dei frequenti fenomeni di violenza fisica e psicologica, bullismo e aggressività, compiuti da alunni e studenti nei confronti dei propri compagni e del personale docente – prosegue il comunicato – il provvedimento ha l’obiettivo di rispristinare un rapporto equilibrato tra gli studenti, le scuole e le famiglie, in linea con i principi di partecipazione e rispetto reciproco. L’intervento normativo è diretto anche ad attuare quanto previsto dall’articolo 5 della legge 17 maggio 2024, n. 70. in materia di bullismo e cyberbullismo. È previsto un ampliamento dell’impegno delle istituzioni scolastiche per creare le condizioni necessarie per garantire l’individuazione e l’emersione di episodi riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché di situazioni di uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di altre forme di dipendenza”.

Il secondo riguarda modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.

“Nello specifico – si legge ancora – vengono riformate la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e quella relativa al comportamento degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Il sistema di valutazione viene rivisto anche a causa del notevole aumento di episodi di violenza fisica e psicologica nelle scuole, compiuti dagli studenti ai danni dei compagni o del personale scolastico e per riaffermare il ruolo educativo svolto dal corpo docente”.

Al momento non è chiaro a che punto siamo nell’iter di approvazione delle due modifiche ai regolamenti.

Le ipotesi sono due: i provvedimenti sono già definiti e si attende solo la ratifica da parte degli uffici della Presidenza della Repubblica che dovrà firmare gli atti finali oppure si è ancora in attesa del parere del Consiglio di Stato che, per legge, ha tre mesi di tempo per esprimersi.

Nel primo caso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale potrebbe essere imminente, mentre nel secondo caso si andrebbe a finire al mese di agosto.

In entrambe le eventualità, di fatto, i provvedimenti entreranno in vigore con il prossimo anno scolastico e cioè con diversi mesi di ritardo rispetto alle previsioni iniziali del Ministro.

.

.

.

.

.

.

.

.

Valutazione alunni e codice disciplinare in vigore dal settembre prossimo

ultima modifica: da