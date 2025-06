Valutazione del comportamento, il voto fa media?

di Lara Sardi, Scuola in Forma, 6.6.2025.

Cambia la valutazione del comportamento. La decisione se il voto di comportamento debba fare media spetta al Collegio dei Docenti.

Con la campanella di domani, 7 giugno, ormai le attività didattiche sono finite sul tutto il territorio nazionale: è pertanto tempo di tirare le somme dell’intero anno scolastico. In questi e nei prossimi giorni si svolgeranno gli scrutini finali in tutte le scuole, momento molto importante per la valutazione degli studenti. Come sappiamo, la legge 150 del 2024 ha introdotto una riforma per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli studenti nei vari gradi di istruzione. Sono giunte varie domande alla nostra redazione in merito, tra cui una delle più diffuse pone questo interrogativo: “Ma il voto in condotta fa media alla scuola secondaria di I grado?’. Vediamolo qui di seguito.

Come cambia la valutazione del comportamento

Come abbiamo visto in un precedente articolo, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, alla luce della riforma introdotta dalla legge 150/2024, nelle scuole secondarie di primo grado la valutazione del comportamento si esprime con voti in decimi. Gli alunni ai quali si attribuisce un voto inferiore a 6 nel comportamento non saranno ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l’anno scolastico. Ma questo voto in condotta farà media?

La decisione se il voto di comportamento debba fare media o meno spetta al Collegio dei Docenti. Ogni istituto, nell’ambito della propria autonomia, delibera in merito all’inserimento o meno della valutazione del comportamento nel calcolo della media finale per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Questo significa che in alcune scuole il voto di comportamento inciderà direttamente sulla media dei voti delle singole discipline, in altre avrà un peso diverso o non farà media affatto, pur rimanendo un elemento valutativo significativo. È quindi cruciale che studenti e famiglie siano a conoscenza delle decisioni prese dal Collegio Docenti della propria scuola.

Il voto di religione è l’unico che può essere discorsivo (ottimo, discreto, sufficiente), ed è l’unico che non fa media, mentre tutti gli altri concorrono a formare la media e a comporre i crediti formativi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Valutazione del comportamento, il voto fa media?

ultima modifica: da