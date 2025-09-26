InsegnantiMinistero Istruzione Autore: - 26 Settembre 2025 / 06 : 32
Valutazione e modifiche Statuto studenti: i decreti in GU

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 25.9.2025.

Valutazione degli studenti del secondo ciclo e modifiche allo Statuto degli studenti e delle studentesse: i
 decreti in Gazzetta Ufficiale.

Gilda Venezia

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 sono stati pubblicati due decreti attesi:

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Il decreto, che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione

Anche questo decreto entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.

L’articolo 1 contiene modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

I DECRETI


