Veneto. Calendario Scolastico a.s. 2023/24

dalla Regione Veneto, 15.5.2023.

Con deliberazione n. 551 del 09/05/2023 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2023/2024. Le scuole possono comunicare le variazioni al calendario esclusivamente attraverso il modulo pubblicato nello Spazio Operatori, seguendo le istruzioni riportate.

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Inizio attività didattica: mercoledì 13 settembre 2023.

Festività obbligatorie:

tutte le domeniche

il 1° novembre, solennità di tutti i Santi

l’8 dicembre, Immacolata Concezione

il 25 dicembre, Natale

il 26 dicembre, Santo Stefano

il 1° gennaio, Capodanno

il 6 gennaio, Epifania

il lunedì dopo Pasqua

il 25 aprile, anniversario della Liberazione

il 1° maggio, festa del Lavoro

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

la festa del Santo Patrono

Sospensione delle lezioni:

sabato 9 dicembre 2023 (ponte dell’Immacolata)

da sabato 23 dicembre 2023 a venerdì 5 gennaio 2024 (vacanze natalizie);

da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio 2024 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);

da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 (vacanze pasquali);

venerdì 26 aprile e sabato 27 aprile 2024 (ponte anniversario della Liberazione);

Fine attività didattica: sabato 8 giugno 2024 .

Scuole dell’infanzia

Inizio attività didattica: mercoledì 13 settembre 2023.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.

Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.

Fine attività didattica: sabato 29 giugno 2024

Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole d’infanzia è aperta alle stesse la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie. Eventuali attività programmate dopo il 30 giugno non dovranno essere comunicate alla Regione, in quanto non rientranti nel calendario scolastico, considerato che ai sensi dell’art. 74 comma 2 del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 nelle scuole di ogni ordine e grado le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno.

La stesura del calendario dell’attività didattiche delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole del primo e del secondo ciclo d’Istruzione, Statali e Paritarie spetta ad ogni singola Regione in base al D.lgs 112/1998, art. 138.

Il calendario è pubblicato con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività al fine di permettere alla scuole di valutare e predisporre un’attenta programmazione delle attività scolastiche, nonché di facilitare l’organizzazione famigliare di ogni singolo studente.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scuole dell’infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.

Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.

Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023.

Veneto. Calendario Scolastico a.s. 2023/24

ultima modifica: da