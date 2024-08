Gilda degli insegnanti di Venezia, 24.8.2024

L’USR per il Veneto comunica l’elenco degli istituti che nell’a.s. 2024/25 andranno in reggenza.

A conclusione della fase regionale e interregionale di attribuzione ai Dirigenti scolastici degli incarichi triennali di titolarità con decorrenza dall’a.s. 2024/2025 e al termine delle operazioni di assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici immessi in ruolo dalla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023, atteso che nella Regione Veneto non sussistono i presupposti per la conferma degli incarichi di presidenza (ex art. 1 sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31 marzo 2005 n. 43), questa Direzione Generale, in data 14 agosto 2024, ha fornito alle Organizzazioni sindacali regionali di categoria la prevista informativa preventiva sul conferimento degli incarichi di reggenza per l’a.s. 2024/2025 sulle seguenti categorie di istituti:

a) Istituti scolastici non assegnati a un Dirigente scolastico titolare;

b) Istituti scolastici privi temporaneamente di Dirigente scolastico per un periodo inferiore a un anno scolastico.

Il conferimento degli incarichi di reggenza trova conferma:

I) nell’art. 4 della Direttiva MIM sugli incarichi di presidenza n. 9 del 7.04.2023, ove è previsto che “I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza”;

II) nel vigente art. 19, lett. b, del CCNL del 2006, a norma del quale, nell’elenco degli incarichi aggiuntivi che possono essere conferiti ai Dirigenti scolastici da parte del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, e che i Dirigenti scolastici sono tenuti ad accettare, sono espressamente compresi gli incarichi aggiuntivi di reggenza di altra istituzione scolastica, oltre a quella affidata in titolarità con incarico dirigenziale principale.

Per quanto attiene al trattamento economico spettante ai Dirigenti scolastici che assumono un incarico di reggenza, l’articolo 3 del C.C.N.I. Area istruzione e ricerca – dirigenza scolastica firmato il 1.08.2023, prevede che: “In caso di affidamento di incarico di reggenza in sostituzione di un dirigente scolastico, nell’ipotesi di assenza o di impedimento, per un periodo superiore a 30 giorni, al dirigente scolastico reggente è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato pari all’80% della retribuzione di posizione di parte variabile dell’istituzione scolastica oggetto di reggenza”.

A mente delle vigenti disposizioni giova richiamare le seguenti peculiari caratteristiche dell’incarico aggiuntivo della reggenza:

l’incarico di reggenza può essere conferito senza riferimento al settore formativo della istituzione scolastica da assegnare, atteso il superamento di tale distinzione normativa in relazione alla qualifica dirigenziale;

considerato che la titolarità dei Dirigenti scolastici è regionale, non rileva la collocazione della sede dell’istituzione scolastica da assegnare in reggenza in provincia diversa da quella in cui si trova la sede dell’istituzione scolastica di titolarità.

ai fini del conferimento dei singoli incarichi di reggenza non si considerano, ai sensi della Direttiva MIUR prot. 239 del 21.04.2017, i risultati della valutazione dei Dirigenti scolastici.

Gli incarichi di reggenza non sono soggetti all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, c. 1, della Legge n. 241/1990 e s.m., tuttavia, al fine di garantire piena trasparenza all’iter logico-giuridico della procedura di conferimento, a tutela dell’interesse pubblico, si distinguono le seguenti 2 fasi:

fase del conferimento degli incarichi di reggenza a domanda (a): in cui sono valutate tutte le manifestazioni di disponibilità pervenute entro il termine perentorio fissato alle ore 17.00 del 26.08.2024, esclusivamente con le modalità indicate nel paragrafo “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”;

fase del conferimento d'ufficio degli incarichi di reggenza (b): in cui si procederà al conferimento d'ufficio degli incarichi di reggenza nei confronti dei Dirigenti scolastici che non hanno presentato domanda o che l'hanno presentata per istituzioni scolastiche a loro non conferibili.

Relativamente alla fase a), in caso di concorrenza per la medesima sede delle preferenze espresse da due o più Dirigenti scolastici, si osserveranno i seguenti criteri di scelta in ordine di priorità, in applicazione dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.:

aver svolto l’incarico di titolarità o reggenza nella scuola richiesta, o in scuola confluita nella scuola richiesta a seguito del piano di dimensionamento regionale stabilito dalla D.G.R. n. 1489 del 27 novembre 2023, nell’anno più recente dell’ultimo biennio; viciniorietà tra la sede di titolarità e la sede dell’Istituto da assegnare in reggenza; maggior numero di incarichi di reggenza svolti; maggiore anzianità anagrafica.

Relativamente alla fase b), si osserveranno i seguenti criteri di scelta, in applicazione dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.:

viciniorietà tra la sede di titolarità e la sede dell’Istituto da assegnare in reggenza; non avere svolto nessun incarico di reggenza nell’ultimo triennio 2021-2024; minor numero di incarichi di reggenza svolti; minor numero di anni nel ruolo dirigenziale; minore anzianità anagrafica.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

► Le manifestazioni di disponibilità devono essere dichiarate per iscritto, compilando, il modulo Sharepoint accessibile con le credenziali personali del Dirigente scolastico, il quale dovrà provvedere a compilare i campi richiesti accedendo all’Area Dirigenti Scolastici → menu a sinistra, alla voce “2024-Domanda-incarico-reggenza”. Al termine della compilazione e compatibilmente con i tempi tecnici del sistema, verrà inviata una email alla casella di posta indicata con allegata la domanda di incarico di reggenza. Il Dirigente interessato è tenuto a sottoscrivere digitalmente detta domanda e a restituirla esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it entro le ore 17.00 del giorno 26.08.2024. Si ricorda che la trasmissione alla casella di posta elettronica certificata dell’USR Veneto deve avvenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di problematiche tecniche relative alla compilazione della domanda e al ricevimento della stessa via mail, ciascun Dirigente scolastico interessato dovrà rivolgersi esclusivamente al referente informatico al seguente indirizzo mail: drve.sharepoint@istruzione.it

► Le predette manifestazioni di disponibilità possono essere espresse per un congruo numero di istituzioni scolastiche in ordine di preferenza.

► Le preferenze espresse nella domanda non possono essere integrate successivamente alla scadenza del termine.

La scrivente Direzione generale si riserva, dandone apposita motivazione, di non prendere in considerazione, per tutte le sedi richieste o solo per alcune, domande di conferimento di reggenza, qualora sussista un interesse pubblico dell’Amministrazione a non conferire l’incarico di reggenza per una o per tutte le sedi richieste.

Entro il 31 agosto 2024 saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Veneto gli elenchi degli incarichi di reggenza conferiti e trasmessi agli Organi di controllo per la prescritta registrazione.

Allegati

Veneto, gli istituti che andranno in reggenza

