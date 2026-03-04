Veneto, i numeri sulle iscrizioni per il 2026/27

dall’USR per il Veneto, 3.3.2026.
Iscrizioni alle classi prime a.s. 2026/2027
Iscrizioni alle classi prime a.s. 2026/2027. Quadro stabile, ma con 328 iscritti in meno rispetto allo scorso anno.
La Direzione Generale dell’USR per il Veneto ha comunicato i dati regionali sulle iscrizioni per l’a.s. 2016/27
Questi in sintesi i numeri.
I dati delineano un quadro complessivo di 107.668 nuove iscrizioni, 328 in meno rispetto allo scorso anno nelle scuole statali della regione..
Scuola primaria
- tempo pieno scelto dal 56,70% delle famiglie; modello a 27 ore: 30,2%.
Secondaria di primo grado
- 93% sul modulo a 30 ore settimanali.
Scuola secondaria di secondo grado
- Licei al 44,68% , con preferenza per lo scientifico, attraente nell’opzione scienze applicate per la sua anima STEM.
- percorsi liceali quadriennali 87 iscrizioni;
- Made in Italy 19 richieste totali.
- Istituti tecnici raccolgono 14.967 iscrizioni 39,1%, dato più alto in Italia (per il dettaglio si veda la tabella allegata)
- Istituti professionali registrano 6.157 preferenze (16,1%) per il dettaglio si veda la tabella allegata)
- Filiera 4+2, si contano in totale 302 iscrizioni (di cui 181 al tecnico e 121 al professionale)
Allegati
