Veneto, i numeri sulle iscrizioni per il 2026/27

Gilda Venezia

dall’USR per il Veneto,  3.3.2026.

Iscrizioni alle classi prime a.s. 2026/2027

Iscrizioni alle classi prime a.s. 2026/2027. Quadro stabile, ma con 328 iscritti in meno rispetto allo scorso anno.

La Direzione Generale dell’USR per il Veneto ha comunicato i dati regionali sulle iscrizioni per l’a.s. 2016/27

Questi in sintesi i numeri.

I dati delineano un quadro complessivo di 107.668 nuove iscrizioni, 328 in meno rispetto allo scorso anno nelle scuole statali della regione..

Scuola primaria

  • tempo pieno scelto dal 56,70% delle famiglie; modello a 27 ore: 30,2%.

Secondaria di primo grado

  • 93%  sul modulo a 30 ore settimanali.

Scuola secondaria di secondo grado

  • Licei al 44,68% , con preferenza per lo scientifico, attraente nell’opzione scienze applicate per la sua anima STEM.
  • percorsi liceali quadriennali 87 iscrizioni;
  • Made in Italy 19 richieste totali.
  • Istituti tecnici raccolgono 14.967 iscrizioni 39,1%, dato più alto in Italia (per il dettaglio si veda la tabella allegata)
  • Istituti professionali registrano 6.157 preferenze (16,1%) per il dettaglio si veda la tabella allegata)
  • Filiera 4+2, si contano in totale 302 iscrizioni (di cui 181 al tecnico e 121 al professionale)

